【消委會】男士逾2千元紋仿真眉效果差：似水筆畫深　粗黑不對稱

整齊的眉毛、濃密的睫毛會令人顯得更有精神，因而不少人會在眉毛和睫毛上花工夫。為了減省日常化妝的時間，不少愛美人士會選擇坊間一些紋眉及種植睫毛的服務。消委會近來接到不少個案投訴，發現此類服務不僅收費名目五花八門，效果更佳參差不齊；而近年針對紋眉和植睫毛的投訴數字明顯上升，由去由去年的27宗升至今年41宗。 有投訴人反映，受職員強烈推薦，自己花費逾2000元嘗試仿真眉服務，效果卻不似預期，眉毛不僅變得又粗又黑，甚至眉頭也不再對稱，「像使用水筆將眉毛加深了顏色，非常不自然」，即使再花逾600元使用修復液，效果仍然「誇張」。另外，亦有個案投訴人表示，在美容院種植睫毛後，8日內便幾乎全部脫落，與廣告註明的可維持一個至一個半月的說法不符。消委會提醒消費者在決定服務前，應深思熟慮，多作對比，謹防職員信口開河。

男士高價嘗試仿真紋眉 效果如水筆畫深

投訴人郭先生一向注重外表，原計劃在A美容院嘗試680元的飄眉服務，但到店時職員卻熱烈推介他嘗試仿真眉服務，聲稱效果比飄眉更好，一度拿出平板電腦出示多張使用飄眉服務的效果相片。郭先生看到照片效果甚是理想，儘管仿真眉服務收費貴近3倍（2,520元），他還是決定嘗試。不料，服務完成後，郭先生的眉毛變得又粗又黑，而且沒有清晰的紋理，「像是使用水筆將眉毛加深了顏色，感覺非常不自然。」

職員遂游說郭先生購買一支價值680元的修復液。郭先生其後向友人了解到，剛做好的眉毛不會如此黑、粗並誇張，而且自己的眉頭變得不對稱。郭先生大受打擊，向消委會投訴要求退款。

經消委會調停，A美容院指修復液已開封不能退款，不過投訴人可轉換其他同等價值的療程或產品，又建議投訴人回美容院檢查，再因應情況調整眉毛。然而郭先生已經對A美容院信心盡失，考慮透過民事途徑索償。

整齊的眉毛、濃密的睫毛會令人顯得更有精神，因而不少人會在眉毛和睫毛上花工夫。（VCG）

「新技術」日式植睫毛 8日後幾乎全數脫落

另外投訴人何小姐，透過社交平台看到B美容院日式種植睫毛的廣告，宣稱以新技術將睫毛逐條貼上，效果自然，首次體驗價只要298元。張小姐經預約前往B美容院，職員隨即建議她加150元，升級使用質素更好的防敏感膠水。職員同時亦告訴她，種植的睫毛大約可維持一個月至一個半月，游說她以迎新價1,000元再預購3次服務。張小姐最終同意並以現金支付1,448元。完成服務後，何小姐聽從美容師指示，日常洗臉非常小心，但3日後發現新種植睫毛開始脫落，參差不齊令人尷尬。儘管B美容院立即安排替她安排補植，惟情況未見改善，5天后睫毛幾乎全數脫落。

B美容院拒絕再次提供補植服務，投訴人感到失望，要求協助卸下睫毛及退回預購服務費用，惟B美容院只同意協助卸下睫毛。投訴人質疑B美容院的廣告內容失實，亦不滿美容師卸下眼睫毛時剪短真睫毛，故向消委會投訴及要求退款。B美容院強調植眼睫毛效果因人而異而拒絕退款，但同意投訴人可轉用其他相同價值的美容服務。投訴人未要求進一步跟進。

消委會建議，消費者在決定使用美容服務前，應深思熟慮，權衡利弊，先就商家的信譽、服務細節、價格多作比較，防止職員信口開河、巧立名目推銷。（VCG）

紋美瞳線導致眼睛敏感 美容院拒退款

至於投訴人張女士，她在C美容院購買價值1,850元的紋美瞳線服務，包括上色、補色各一次，以及50元的膏藥費。然而張女士回家後，感到雙眼持續痕癢、腫痛，翌日求醫時，醫生指有機會是紋美瞳線的墨料接觸眼睛導致。張女士做出投訴，C美容院初時口頭承諾退款，其後表示要向公司申請。

一周後，C美容院聯繫張女士稱，未有接到其他客戶投訴，指可能是她自己皮膚敏感，提議將餘下的補色服務轉為紋眉或其他。投訴人拒絕，擔心再度出現過敏反應，向消委會投訴，要求退回一半費用。C美容院則表示，不會因顧客自身皮膚不適而退款，張女士可以將餘下1次免費補色服務轉為面部護理。消委會告知投訴人或需透過小額錢債審裁處追討。

建議消費者購買服務前要了解商店「口碑」

消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮認為，大多關於紋眉、植睫毛投訴屬「已經提供服務」而根據主觀期望、個人體質促使服務者退款，的確有商榷餘地。他舉例，服務效果可能需待傷口復原才呈現，與顧客期望出現偏差。

消委會總幹事黃鳳嫺認為，現時美容科技日新月異，消費者對美的標準亦不斷改變，美容業宣傳手法可謂無孔不入。她提醒，眼屬於敏感部位，消費者在購買服務前，應先詢問清楚，並了解商店「口碑」，切忌貪小便宜。