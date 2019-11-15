【消委會】專家評20本改版教科書　僅兩本真正有需要改版

消費者委員會檢視20本今年改版的中學教科書，並交由專家評級，發現當中只有兩本教科書被評為有改版需要。其餘18本教科書中，有16本只是略有需要改版，2本則被評為無需要改版。另外，20本教科書中，有14本列入教育局「適用書目表」，全部符合教育局「五年不改版」的規定，但當中僅1本屬「有需要改版」。此外，所有教科書均有加價，加幅約4至6%，高於同期通脹2.8%。

雅集兩冊經濟科教科書均被評為無需要改版

兩本被評為毋需改版的教科書，均是雅集出版的經濟科教科書。評審報告指，兩本書的內容沒有重大改動，舊版已足夠令學生掌握相關課題。在章節編排方面，兩本書的新版將一些內容及章節分拆與重組，例如將舊版部分課文移至新增設的附錄，大部分評審員認為改動意義不大。此外，新版教科書中多處加入二維碼（QR code），有評審員認為屬於「可改可不改」。

有評審員認為，由「雅集」出版的經濟科樣本只改動圖片設計，沒有實質意義。（資料圖片）

通識書需改版配合新事例 評審員建議可分拆概念內容及議題部分

至於兩本被評為有需要改版的教科書，分別為齡記出版的通識教科書，以及牛津大學出版社的地理教科書。以通識科教科書為例，部分評審員認為新版引用中美貿易戰、網購及微塑膠等事例，比舊版更貼近社會實況；但亦有評審員指，雖然新例子更能提升學生學習興趣，但舊版的例子亦可繼續引用，建議將概念及議題兩部份分拆，並改用活頁印刷，令有經濟困難的學生可繼續使用二手舊版書。

消費者委員會檢視4套共20冊於今年改版的中學教科書， 20冊改版書目中，被評為「有需要改版」的只有兩冊。（資料圖片）

所有書冊樣本均有提高訂價 高於同期通漲2.8%

調查同時發現，所有評審教科書均有加價，與去年舊版相比，加幅約4%至6%，高於同期通脹2.8%。其中，齡記的《高中新思維通識》各單元加幅最多，達6.2%；其次是雅集出版的《香港中學及文憑經濟學與生活》，加幅達6.1%。

教肓局：出版社因應更新課程及評估指引改版

教肓局提到，地理教科書因應2017年公布的課程及評估指引更新範疇作改版；而新版經濟書亦因應考評局自2019年中學文憑試（DSE）加入資料回應題，加入分析經濟資料的教學內容，從而提升學生分析能力。

培生出版的三本經濟教科書皆被評為略有需要改動，培生回應時重申，新版已通過教育局審批，符合改版要求；又提到新版保留舊版大部分附錄，並加插二維碼（QR code），方便學生瀏覽。

教肓局：出版社因應更新課程及評估指引改版

教肓局提到，地理教科書因應2017年公布的課程及評估指引更新範疇作改版；而新版經濟書亦因應考評局自2019年中學文憑試（DSE）加入資料回應題，加入分析經濟資料的教學內容，從而提升學生分析能力。當局亦表示，由於現行的評審機制不適用於通識教育科，故對通識教科書改版不會作出評論。

培生出版的三本經濟教科書皆被評為略有需要改動，培生回應時重申，新版已通過教育局審批，符合改版要求；又提到新版保留舊版大部分附錄，並加插二維碼（QR code），方便學生瀏覽。