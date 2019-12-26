【校園天地】 愛官X青年X音樂X藝術 = 東區海濱青年音樂祭2019

愛秩序灣官立小學及香港青年協會賽馬會筲箕灣青年空間得到東區區議會撥款資助，於2019年12月7日至8日合辦大型音樂藝術活動──《東區海濱青年音樂祭2019》，以音樂、舞蹈、藝術將正能量傳遍整個社區，一起為東區海濱長廊注入新活力。活動分別在東區海傍的愛秩序灣官立小學及東區文化廣場舉行，為期兩日，以民歌、流行曲及青年創作樂曲為音樂表演的主線，配以流行舞蹈，為東區喜歡音樂、藝術的朋友帶來不一樣的體驗。現場亦設有多個視覺藝術互動區，十分適合家長帶同小朋友、青年齊齊參與，感受一下東區海濱長廊的文化氣息。

(愛秩序灣官立小學圖片)

活動首天，著名音樂家趙增熹先生及東區民政專員陳尚文太平紳士擔任主禮，啟動音樂祭。趙增熹先生勉勵年青一代去追求自己的夢想，遇上任何困難都要堅持下去。陳尚文太平紳士頒發紀念品予各位嘉賓及表演團體。首天的音樂表演以民歌為主題，愛官學生民歌組、手鐘隊、無伴奏合唱團、合唱團及親子民歌隊將聯同《The Horizons》、《CherryK Music》、《紅馬家長民歌組》及《青韻民歌組》四支實力派民歌隊為大家獻唱多首精采民歌，與眾同樂，大會還選取了著名民歌手約翰•丹佛（John Denver）的名曲 “Take me home country road” 作為大合唱選曲，讓大家多了解每一首民歌都有其背後的故事。

活動翌日，多隊青年樂隊及舞蹈團傾力演出，其中包括：《SD》、《Scars of time》、《Tiffany & Cho》、《Relaxing ppt》、《UNITY》、《Hody-Listen》及《愛官親子民歌隊》。當中更有部份隊伍表演原創歌曲，期望透過音樂團結社區、表達青年心聲。喜愛藝術的青年更以「海濱」為主題，構思並設置了多個視覺藝術互動區，包括「願望紙船」、「文字接龍」、「透明畫布」、與漁港留念」等，讓大家可以寫上願望和祝福，一同創作彩色繽紛的香港，又可以發揮無限聯想，將身邊的人與事互相扣連，天馬行空地創作，為海濱繪製新景象。「曬彩魚」更重現了昔日漁港的曬魚風景，大家為魚形畫布創造特色外型及圖案，並將掛在魚棚上，共創隨風飄揚的裝置藝術。期望透過此體驗平台，能讓社區人士初嘗藝術、共創作品，鼓勵大家進一步認識社區。

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（內容由愛秩序灣官立小學提供）

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