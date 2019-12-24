【校園天地】《第四屆DreamStarter兒童夢想巡迴募資日》

《第四屆DreamStarter兒童夢想巡迴募資日》四千師生為夢想募資，以正向創新思維為社區帶來幸福。社會創新項目DreamStarter（啟夢者計劃）經已踏入第四個年頭，一年一度讓師生極為期待的重頭活動《第四屆DreamStarter Kids Pitching Day兒童夢想募資日》原定於11月23日(星期六) 在香港會議展覽中心舉行，但礙於社會事件情況持續及顧慮到整體安全，主辦單位最終決定改變形式繼續進行， 亦希望藉著這次機會向學校及師生展示永不放棄的企業家精神，遇到困難應該運用應變能力去解決問題。

DreamStarter（啟夢者計劃）共同創辦人及主席黃岳永教授親身到不同學校為學生打氣。(DreamStarter提供)

啟動儀式中的「夢想氣球」 寓意承傳「Dream of a Better World夢建更美好世界」精神， 於巡迴募資日中由校長及嘉賓拋到學生手中，直至傳到最後一間學校以完成整個活動。(DreamStarter圖片)

由以往集中一至兩天的募資活動，今年DreamStarter主辦的募資日以巡迴形式在不同參與計劃之學校內進行。《第四屆DreamStarter Kids Pitching Tour 兒童夢想巡迴募資日》至今已舉行了8場，逾1650位師生來自11間學校，創作多達130個夢想項目，每組運用3分鐘時間在禮堂台上以「電梯演說」(Elevator Pitch)形式，大膽嘗試向台下的校長、企業代表及家長們傳達其創新想法，希望募集具體資源實踐夢想。

今年夢想項目眾多，當中有些有趣的想法如：（圖一）學生希望與長者組成電競隊，讓他們接觸電子遊戲，擴闊社交圈子。（圖二）孩子關心本地海龜的保育，希望研究及設計合適他們棲身及繁殖的環境 。（圖三）學生發現一至六年班的飯盒份量一樣而造成大量廚餘，因此希望聯絡飯商研究改善飯盒設計及菜單方案。（圖四）生命應該由自己決定，有中學生希望設計一個平台以提醒大眾有預設醫療指示的權利。

過去多場活動共吸引了超過80位來自不同界別的 「夢想支持者」(DreamBacker) 到校支持學生，並且給予非常寶貴的建議。 在台上分享及勉勵學生要放膽嘗試的DreamBacker，當中包括(由左至右): 香港社會服務聯會秘書長Susan Tse、Microsoft Education主管Ben Chan、Lenovo營業代表Jeffery Kwan、Light Up Life創辦人Stephen Wong。

今屆參與DreamStarter(啟夢者計劃)的學校由去年十一間增至二十一間，合計共四千名師生共同發起逾三百個夢想項目。本年度參與的中學及小學，排名不分先後包括：香海正覺蓮社佛教陳式宏學校、香港浸信會聯會小學、浸信會天虹小學、基督教聖約教會堅樂第二小學、救世軍林拔中紀念學校、德萃小學、漢師德萃學校、佛教黃焯菴小學、仁濟醫院趙曾學韞小學、郭怡雅神父紀念學校、中華傳道會呂明才小學、天主教領島學校、新界婦孺福利會基督教銘恩小學、仁德天主教小學、聖公會主風小學、基督教宣道會宣基小學(坪石)、香港華人基督教聯會真道書院、 匯基書院（東九龍）、聖保羅書院、荃灣聖芳濟中學以及慕光書英文院。

新一年由1月8日至2月21日繼續有9場兒童夢想巡迴募資日在不同學校進行，歡迎不同公司、機構及熱心人參與活動成為學生的「夢想支持者」（DreamBacker）， 詳細日子及時間請掃描

如欲了解更多「DreamStarter Kids Pitching Tour 兒童夢想巡迴募資日」活動詳情，可追蹤DreamStarter 官方Facebook 頻道 www.facebook.com/dreamstarter.hk 緊貼最新消息。

關於 Dreamstarter 啟夢者計劃

DreamStarter是一個全新的社會創新教育，致力鼓勵及支持本港學生追尋夢想，透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生運用創新思維為社區帶來改變，從中學習企業家精神，凡事懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。整個計劃更會透過網上眾籌，共享資源及經驗分享等方式，提高公眾對學生夢想的關注，協助學生一步步實踐目標。過程中我們鼓勵學生走入社區，從身邊事物出發，了解不同環境及文化，及至關心世界，關注聯合國訂立的17個可持續發展目標，從而為自己關心的群組或事情制定一個夢想計劃，運用創意、社會創新、共享資源及STEM等方法，嘗試為社區及生活帶來新改變。

（內容由DreamStarter提供）

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