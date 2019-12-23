【校園天地】STEM X 創客X環保X安老 愛官「明日家居」科技挑戰賽

STEM是未來教育的一個大趨勢。愛秩序灣官立小學（簡稱「愛官」）以常識科為基礎，透過與電腦、數學、藝術各科的合作，進行課程整合及跨科協作，為學生提供多元化的學習經歷推動STEM教育，近年更開始實踐「創客」（Makers）動手做的概念，安排學生由初小開始，落實以動手探究的模 式學習，於課後設不同的科創及機械人小組，又為三至六年級引進生物科技課，讓學生所學到的知識與日常生活結合，變成具體的創作成品。為了促進師生對STEM的興趣，愛官與專業機構合辦愛官科創盃「明日家居」創新科技挑戰賽。

比賽得到二十多間友校的支持，派出二十六隊學生參賽，以「家居安老」及「節能減廢」為主題，學生以BBC micro: bit為基礎，製成原型(Prototype)，打造和展示他們心目中的未來生活家居，讓學生將編程學習、探究精神及創客教育等技能綜合運用出來，比賽為學生的科技學習給予刺激，一方面可以培養批判思考能力，一方面也可提高解難能力、協作能力及表達能力。同學們的設計別具心思，創意無限。小學生也可應合創客的精神製，造出很多眼前一亮的作品，把生活難題一個又一個地迎刃而解。除了比賽外，大會更提供教師及學生培訓，專業機構向參賽學校介紹設計思維(DesignThinking)、編程教育(Coding Education)及創客教育(Maker Education)的新趨勢，並讓師生們體驗動手做(Learning by Doing)的優點。參賽學校的師生都獲益良多。

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大會為參賽師生提供專業培訓，除了愛官分享經驗外，更由專業機構介紹STEM及創客教育新趨勢。

創客X編程工作坊又有趣又好玩，大家都滿載而歸。

所有參賽隊伍於11月2日到愛官參加項目簡報面試，向評審們介紹自己的創作及回應提問。評審委員根據作品的原創性、可行性及完成度、方案整體影響、簡報技巧及表現及團隊合作五項標準進行評審。大會很榮幸能邀請湯兆昇博士、吳本韓博士、詹國龍博士、葉穎欣博士、陳祥偉校長及藍正思校長擔任比賽的評判，為同學們給予寶貴又專業的意見，獲益良多。

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二十多隊參賽隊伍不單用心設計，更口才了得。

(愛秩序灣官立小學圖片)

評審們被同學精彩的簡報深深吸引。

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2019年12月14日為活動的高潮，於愛官舉行頒獎禮暨嘉年華。香港嘉諾撒學校及大埔舊墟公立學校的作品「智能太陽能充電窗簾」和「Micro:Eat長者飲食易」甚具創意，獲得比賽最高榮譽──「愛官科創盃」，以表揚參賽隊伍在原創、構思、實行等方面的優異表現。愛官的作品「節能門鐘」及「老友拐杖」亦分別獲得「影響深遠獎」和「團隊精神獎」，更獲網絡人氣獎的冠軍及亞軍。當日由香港中文大學教育學院課程與教學學系專業顧問吳本韓博士擔任主禮，勉勵同學們勇於創新及多運用創意思維去解決生活上遇到的難題，香港大學教育學院高級講師葉穎欣博士、香港理工大學應用物理學系專任導師詹國龍博士、衛理中學藍正思校長及伊利沙伯中學陳祥偉校長親臨頒發獎項。十五間參賽學校及八間專業機構更擺設攤位，與三百多位同學一起玩遊戲，分享各校STEM的學習成果。大會更安排三個別開生面的工作坊，包括：Marty機械人體驗工作坊、氣壓實驗工作坊及Tublock * microbit 心意卡工作坊，讓同學們能對STEM有更深的了解。

(愛秩序灣官立小學圖片)

(愛秩序灣官立小學圖片)

各位評判、嘉賓及支持機構一同出席，支持「明日家居」創新科技挑戰賽。

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恭喜參賽同學，他們創意無窮，獲獎實至名歸。

感謝各位評判及支持機構大力支持愛官科創盃「明日家居」創新科技挑戰賽。

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各得獎學校及專業機構擺設攤位及開辦工作坊，向來賓及師生展示STEM的教與學成果。

自教育局2016年公布《推動STEM教育——發揮創意潛能》報告後，愛官不單著手更新科學、科技和數學教育學習領域的課程元素，又增潤學生學習活動及加強與社區夥伴的協作和連繫專業社群。透過愛官科創盃的設立，廣邀友好學校一起共建平台，交流學習心得。愛官於2020年將再接再厲，與不同的專業機構合作，舉辦「2024登月計劃」科創比賽及全港中、小學無人機比賽，期待在推動STEM教育的路途上，有更多的同路人，一起為下一代努力。

(愛秩序灣官立小學圖片)

得獎師生及嘉賓拍照留念，互相勉勵。

（內容由愛秩序灣官立小學提供）

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