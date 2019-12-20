【校園天地】香港浸信會聯會小學：夢想再出發

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本校在今學年第二年參加「DreamStarter啟夢者計劃」。參考了去年的經驗，此計劃能為學生帶來豐富又難能可貴的學習經歷，因此決定本年推廣至全級五年級學生一同參加，並會成為恆常安排。換句話説，每位聯小學生在畢業前均可經歷實踐夢想的「滋味」。

首位曾帶DreamStarter組的張校長分享當中經驗。（香港浸信會聯會小學圖片）

本年，本校共有15個夢想計劃。11月29日，DreamStarter同學為兒童夢想募資日落力宣傳及演出，創造了15套精彩的宣傳短劇，為夢想計劃踏出重要的一步。

感謝10多位DreamBacker、超過100名家長親臨學校禮堂，支持我們的學生，細心聆聽他們的夢想！

本校的Collaction網頁已發佈，各組會定期更新網頁，歡迎各位瀏覽及給予意見。
網址：https://www.collaction.hk/hackathon/home/42/

（內容由浸信會聯會小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。

【校園天地】華富邨寶血小學「大手拖小手」
【校園天地】《夢想巨輪，又再啟動》 救世軍林拔中紀念學校
【校園天地】仁濟醫院陳耀星小學體驗暨公開課堂活動日
【校園天地】STEM與CODING：動手動腦　跨學科學習週
【校園天地】STEM與CODING：動手動腦　融入生活　協助弱勢社群
【校園天地】STEM與CODING：動手動腦　融入生活
【校園天地】仁濟醫院趙曾學韞小學 「敢夢敢想」
【校園天地】樂善堂梁銶琚學校（分校）　校園嘩鬼萬聖節
【校園天地】浸信會天虹小學的小息歌曲
【校園天地】慕光尋夢啟航
【校園天地】真道書院讓學生有「夢」可追
【校園天地】天主教柏德學校DreamStarter「一杖」助長者夢成真
【校園天地】仁濟醫院明德幼稚園「猜．情．尋」開放日
【校園天地】天主教聖葉理諾幼稚園10月20日開放日
【校園天地】華富邨寶血小學　「靜觀當下」教師體驗活動
【校園天地】第21屆香港青少年數學精英選拔賽　喇沙奪團體冠軍
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。