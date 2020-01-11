【米芝蓮2020】福臨門第三代澄清對富豪飯堂誤解　推優惠吸新客

華人置業前董事會主席「大劉」經常光顧的灣仔福臨門，去年上了「米芝蓮推介2020」，重奪一星榮譽。福臨門被冠以「富豪飯堂」，一方面可能嚇怕不少人，但同時令不少人對內裡乾坤抱有好奇。記者直擊店內所見，沒有奢華裝潢，第三代掌舵人總監徐淑華說，其實大孖沙食客要求很「普通」，有的只是「想食返小時候味道」，所以他們的工作，是了解客人需要，花點心思為實。 修例風波持續逾半年，灣仔不時成為戰場，烽煙四起。徐淑華坦言，去年可謂破天荒於年三十晚及初一以外「休市」數日，料失去的生意留以追回。她特別澄清，沒有因為「富豪飯堂」之名而變得「離地」，同樣地亦有與信用卡公司合作，推出折扣優惠，盼吸引新客光顧。

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不少人對「富豪飯堂」灣仔福臨門最有印象的，相信是餐廳的門口。（黃舒慧攝）

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現任總監徐淑華：獲賞絕對非一個人功勞

不少人對「富豪飯堂」灣仔福臨門最有印象的，相信是久不久在各大傳媒報道上，看到「大劉」劉鑾雄帶同家人到埗用餐。作為普通人，就算部分人曾到場用餐，也會好奇餐廳內包房的「龍與鳳」，何以吸引他幾乎每天到來進餐。福臨門於2017年失去米芝蓮「星級光環」，有人歸咎是主廚離職而致，直得今年失而復得。

作為福臨門第三代掌舵人，現任福臨門總監徐淑華受訪時說，獲賞是多方面的配合，絕對不是一個人可以左右，現時要加強配酒及樓面服務，兩度強調「冇話冇咗邊個唔得」。她說，今年亦得到不少美食獎項及推薦，改革餐廳經營絕非為重獲米芝蓮推介鋪路。

「富豪飯堂」福臨門第三代掌舵人徐淑華強調，「摘星」與否非因前主廚的去留有關。（黃舒慧攝）

樓高三層 內裡乾坤並不金碧輝煌

獲得「富豪飯堂」之名，除了名人外，福臨門的食客確實有來頭。集團設有三種會員制度，全年消費滿3萬元可成為「尊貴會員」，若達到15萬元以上則成為白金會員，再多一倍至逾30萬元則成為「黑鑽會員」。

多年來深得上流社會鐘愛，福臨門內裡究竟如何？這間「富豪飯堂」連地下大堂樓高三層，一樓為廚房及一個大房，二樓為大廳，三樓則為較多富豪訂坐的包房，大廳沒有金碧輝煌的設計，擺碟也未有太多花巧。徐淑華說，一向如是，「邊個客人嚟到都係咁擺碟，無分別，其實名人客唔一定要花巧。」

她說，不少客人近年崇尚健康飲食，海鮮是其中一個好的選擇，除了常見的海斑、龍躉外，少見的花錦鱔王也能吃到，「呢種好多客好鐘意食，每年只嚟到幾條，通常訂咗先食到，而佢個魚頭煲湯對醫頭痛頭風好好。」現場所見，幾條數呎長的鱔王早已售罄，每份計算約數千元，絕對不算便宜。

劉鑾雄與太太甘比是福臨門常客。（資料圖片）

中港富豪吃飯大不同

對於富豪客人的喜好，徐當然不敢説太多，只説每次也會跟有關單位負責人安排、了解，餐廳早已了解各人口味，亦有一點她所透露的是交情，「好多時都係由細食到大，好多時佢哋都會想食返小時候味道，最感恩係佢哋會如實講返要改善嘅地方。」她又透露，預訂用餐的客人不一定到包房中進食，部份會到大廳進食。

近年越多越多內地富豪到港營商，徐坦言招呼內地超級富豪的確多，而港客及內地客的用餐方式也有兩大分別，「香港人食飯都會習慣逐個逐個菜上，每每一個菜食完差不多上下一個菜；而不論大江南北，內地客都係較早食晚飯，同埋鐘意將所有餸一次過上，睇落靚啲吸引啲。」

福臨門大廳並非金碧輝煌，擺碟也未有太多花巧。（黃舒慧攝）

親解被酒商入稟清盤 為何「破天荒」非過年要休市

葡萄酒商酒悅有限公司(Wine Buff Limited)早前以債權人身份入稟高院，要求法庭頒令福臨門酒家有限公司清盤，一度令人擔心經營出現問題。徐強調事情已解決，公司運作正常，並正發展美食美酒配搭，家人各努力謹守工作崗位。

社會運動持續多個月，灣仔一帶一向為每次遊行的「主戰場」，徐坦言，餐廳多年來只於年三十晚及初一休息，今年「破天荒」休息數天，加上交通出現不同狀況，生意難免有所影響，「其實大家心情都麻麻，呢樣我哋當然理解，加上亦唔止我哋有影響。但近日已經好返啲，剛過去冬至好返啲啦，但必定追唔返咁多個月嘅生意，但唔緊要，繼續努力啦。」

推會員八折優惠 與信用卡公司推折扣套餐

餐廳亦開始跟不同信用卡機構合作，推出折扣優惠及套餐，增加客路，「 名人飯堂個名係人哋畀嘅，可能對部分人嚟講係因為咁而唔嚟，但其實我哋好歡迎識食嘅人黎我哋度試吓。」

最新是與美國運通卡合作，本月開始至今年6月底憑指定信用卡品嚐美饌佳釀套餐，配酒和不配酒每位分別1,380元及1,080元，較正價便宜約兩成。星期一至五自選食品午市及晚市85折優惠；星期六及星期日午市或晚市消費淨額每滿5,000元，可獲贈500元現金券。

此前福臨門也與東亞銀行合作推優惠，推出「經典美饌優惠」及「傳統佳餚套餐」，憑指定信用卡光顧，每位分別1,380及880元，此優惠於去年除夕結束。去年示威爆發激列之時，福臨門也特別優惠會員，周一至周五光顧灣仔或尖沙咀福臨門，可獲八折優惠，不過已於去年10月15日完結。