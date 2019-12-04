【逃犯條例】伍淑清批教育局脫節　推國教不力　港家長又縱壞子女

美心集團創辦人之一伍沾德長女伍淑清再開腔批評香港年輕人，她接受中國環球電視網(CGTN)的英語訪問時表示，把目前香港局勢歸咎於教育局沒有做好國民教育，直指教育局自97回歸後便「脫了節」，「他們從來沒有興趣推動國民教育」，認為當局應該要由幼稚園開始教育學生「香港是中國的一部份」。她又指香港的家長沒有接受過正確的國民教育，感情用事及不理智，即使社會暴亂者都不怪責自己的子女，反而怪政府、警察，伍批評香港的家長縱壞子女。

伍淑清指，香港自回歸以來教育局都沒有做好國民教育，造成今日有大批年輕人不承認自己是中國人。（資料圖片／羅國輝攝）

對於香港當前局勢，伍淑清甫開口，便稱香港年輕一代很受西方社會及社交媒體影響，他們認為不參與運動，不去改變社會，就不會有「發言權」，並認為這種思想尤以年輕選民為甚。



伍淑清指，自1997年回歸以來，教育局一直追不上改變，沒有意識到香港已成為中國的特別行政區，應該要由幼稚園開始教育學生「香港是中國的一部份」，做好愛國教育、宣導國歌。她指其他國家都會教導人民了解自己國家，但教育局沒有做到這一點。

她又表示，香港年輕人過去20年對內地沒有任何感情，很多教科書內容不正確，有反華取向，大部份教師亦不喜歡國家，學生受其影響。以上種種造成今日有大批青年否認自己是中國人，自我定義為「香港人」。

伍認為，香港的家長大部份都不了解中國，「他們只在乎自己的子女，即使社會暴亂，那些家長都不怪責自己的子女，而是怪責政府、警察。」她認為，如果真是想社會有改善，家長應學會正確引導子女。又稱香港青年深受社交媒體影響，中央政府應好好思考如何和香港年輕人有效地溝通，因兩地存在巨大文化差異。

被問到為何有相當多香港人仍可接受示威者的暴力行為，伍淑清表示，香港人在工作時非常有禮守法，但一旦事件關乎其家庭、其子女的自身利益時，就會變得很情緒化及不理智，「他們不是正確地看待事件，他們認為生活在這個城市，如果下一代做錯了就原諒他們，希望他們會改好，我認為他們是縱壞子女。」

伍淑清又指，現時為人父母的一代大約40歲左右，沒有經歷過苦難，也沒有接受過正確的國民教育，不會同意她所講的法治。