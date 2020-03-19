【新冠肺炎・3.19疫情】全日增16確診　二人到蘭桂坊Pure Fitness

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情近一周加劇，當局公布截至下午4點，今日新增16宗確診個案，累計209宗，並有數宗初步確診個案，大部份曾外遊，當中二人曾到蘭桂坊Pure Fitness健身，另外二人曾到蘭桂坊，當局會調查感染與蘭桂坊是否相關。 今日起，過去14日曾到外地（台灣及澳門除外）的抵港人士，一律要接受家居強制檢疫14日。

【23:26】據了解，伊利沙伯醫院及聯合醫院今天晚上各新增2宗初步陽性個案，當中一人是82歲男子，據悉他住在觀塘區的老人院。如這男子最終確診，將是首次在老人院出現確診者。據了解，該男子因中風而入院，被送入隔離病房前，曾入住普通病房，最少與一名病人處同一病格

▼中環多間Pure Fitness即時關閉▼

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【22:00】規劃署發言人確認，今日接獲一位同事通知已初步確診，其最後返回辦公室工作的日期為3月4日，署方已安排清潔承辦商在相關的辦事處和公用地方進行清潔消毒。

【20:15】漁護署表示，一隻狗隻對2019冠狀病毒病病毒的反覆測試呈陽性反應。這是繼早前一隻17歲松鼠狗對有關病毒反覆測試呈弱陽性反應後的另一宗感染個案。

是次個案涉及一隻德國狼狗，居於薄扶林區一住所。由於其畜養人確診2019冠狀病毒病，狗隻於昨日（3月18日）連同另一隻唐狗被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。該唐狗的樣本則未有對測試呈陽性反應。兩隻狗隻現時均沒有任何與2019冠狀病毒病相關的病徵。漁護署會繼續為上述狗隻進行密切監察，並會為其進行反覆測試。



署方強烈建議將與2019冠狀病毒病確診者或其密切接觸者同住的寵物（哺乳類動物，包括貓狗），安排在漁護署的檢疫設施接受檢疫。發言人提醒畜養寵物人士須經常保持良好衞生習慣（包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物），並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

發言人強調，現時沒有證據顯示寵物會傳播2019冠狀病毒病給人類，或會因此生病。寵物畜養人應時常保持良好衞生習慣外，在任何情況下，絕不應棄養寵物。

【19:12】消息指，新增一宗初步確診個案，在瑪嘉烈醫院留醫。患者是31歲男性，從事資訊科技工作。他與第191宗確診個案於3月14日曾同場參與婚宴，其後有發燒、體溫達攝氏38.1度，經急症室入院。昨日確診的第191宗個案，為34歲女子，無外遊紀錄，住在馬鞍山新港城第二期，3月16日發病，有發燒和咳嗽，在威爾斯親王醫院留醫，情況穩定。

【18:50】Pure Fitness向會員發通告，表示今晚7點開始，暫時關閉中環三間分店，即蘭桂坊、中國工商銀行大廈（ICBC Tower）、建業榮基中心分店。有兩名確診者曾同在蘭桂坊分店健身，其中一人曾到上述三間分店。三間分店今日下午仍有營業。

▼3月19日晚蘭桂坊冷冷清清▼

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【18:04】據悉屯門醫院增一宗初步確診個案，病人是24歲女子，3月8至17日曾到過土耳其。

【18:00】澳門輸入個案持續增加，教育局宣布延遲復課，具體時間再作公布。澳門原定在3月30日高三學生可回校輔導溫習，4月13日起非高等教育分階段復課。

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【17:45】一名初步陽性個案，為54歲男性公務員，在北角渣華道返工。潛伏期第一日有返工，之後去過三藩市，回港後無再上班，辦公室風險較低。

張竹君指，今日開始，會公布截至下午4點的個案，4點後的個案，會待正式確診後，留待第二日公布。

【17:43】一名鑽石公主號日本康復後返港的乘客，再驗出病毒陽性。57歲男性，3月5日返港，3月14日去普通科門診，無病徵因擔心而求診，肺片有點花，病毒測試陽性，會再檢查病毒是否活躍還是已死。

【17:18】被問及是否恢復在家工作，徐德義無正面回應，指僱主可以就實際情況考慮。被問及指定診所，庾慧玲指暫時繼續圍堵策略，會與區議會溝通，亦會與政府、衛生署商討決定何時啟用，暫時無需要。

【17:13】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲：一名確診者為孕婦，32歲，懷孕16周，曾去過意大利和杜拜，有發燒，婦科檢查正常。暫時無數據增加小產、畸胎、嬰兒傳染風險，但有機會早產。

【17:00】徐德義：鯉魚門公園度假村、翠雅山房、火炭駿洋邨可以提供1250個單位，今日9點已用44%單位，一直留意使用量，正準備多點單位未來使用，包括駿洋邨和八鄉少年警訊，改建後約500個單位可以用，7月可分階段使用有西貢、柴灣、竹高灣等地再加多1000單位作檢疲疫準備。

【16:52】多個確診者曾到蘭桂坊，記者問會否關閉蘭桂坊酒吧。張竹君：去酒吧飲東西，通常不戴口罩，亦會說很多東西。應該避免聚集，減少社交距離。

三個確診個案、一個初步確診個案與蘭桂坊有關。其中共兩名確診者曾到蘭桂坊Pure Fitness（195、199個案），另外一名確診者、一個初步確診者（包括182、192個案），在不同時間去過蘭桂坊酒吧。

張竹君指二人到蘭桂坊Pure Fitness的確診者，都在3月中去過，會調查去健身的時間，亦會看看是否外國背景、外遊回港的人士是否喜歡健身。而蘭桂坊的酒吧，幾名確診者有不在同一晚去過，其中兩人是朋友，未必在酒吧感染，本身去酒吧飲酒這種社交活動就是高危。並非酒吧是傳播源，而是聚集飲酒是傳播源。

【16:44】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

截至下午4點，今日增加194至209宗個案，9男7女，19至57歲之間，大部份有外遊記錄︰西班牙、意大利、加拿大，有兩位公幹、兩位學生。其中一位家居隔離是懷孕人士，感到不適送醫院。

其中第195宗個案29歲男士，3月17日不適，2月15至23日曾去北海道，超14日潛伏期，日本的朋友亦感不適，會追查個案。潛伏期或發病前兩三日較多健身，去過蘭桂坊Pure Fitness健身。

另外第199宗個案，男士，3月16日發燒、咳，3月6至9日去過新加坡，亦曾去過蘭桂坊Pure健身。由於新加坡並非高發地，會追查是否與健身室有關。

第208宗，為第169宗個案的同事，3月14日曾一起吃飯。第169號個案發病後、入院前曾去過食飯和聚會，追尋其他約六七人。

第191宗為昨日的個案，在火炭上班，與同事放工會飲嘢，同事為初步確診個案，並非今日新增16個確診之一。

第182宗個案，與192號個案，差不多時間放工後亦會去蘭桂坊飲嘢，都會追查蘭桂。

張竹君指，數名確診者曾到蘭桂坊，部份是沒有外遊紀錄，會追查蘭桂坊。

【16:37】食物及衞生局副局長徐德義：

截至今早9點，本港累計193宗確診個案。過去兩星期有88宗個案，輸入個案相關的佔95%，潛伏期有外遊紀錄，其中兩個是非本港居民，其他都是香港居民。香港正面對外地輸入個案帶來的公共衛生風險。

強制檢疫措施今日零時生效，呼籲此前返港的人士，盡量不要出街，14日戴口罩，保持社交距離。如非必要就不要外遊。海外有病徵的人士，應該留在當地就醫，不要返港。

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【14:14】消息指，瑪嘉烈醫院增兩宗初步確診個案，兩患者均曾外遊，今日至今暫錄得16宗初步確診個案。

【13:19】消息指，早前將軍澳醫院的一名初步確診者是外籍男子，由私家醫生轉介至公院，其深喉唾液樣本對病毒呈初陽性。

【13:20】澳洲政府周四（19日）宣布，當地時間周五（20日）晚上9時起，禁止非澳洲公民及居民入境。縱橫遊今日（19日）宣布，取消今天至5月31日期間出發的所有澳洲旅行團。至於6月1日或以後出發的旅行團，會於稍後再作安排。受影響旅客共6團，約100人，所有旅客可以免手續費退款或保留團費六個月。

▼海外入境者強制隔離14日 機場實況▼

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【12:16】再增一宗初步確診個案，瑪麗醫院第3宗個案是一名40歲男子，於3月12日從英國返港，病人當日感疲倦，之後出現喉嚨痛病徵，他將深喉唾液樣本交予私家醫生，化驗結果呈初步陽性後被轉介至公院。

【11:53】消息指，本港再新增5宗初步確診個案，即今早累計13宗。

其中，東區醫院新增2宗，其中一名患者為21歲男子，曾到訪瑞士；另一名患者為35歲男子，是確診者的密切接觸者；律敦治醫院新增1宗，患者為54歲男子，曾到訪美國；聯合醫院新增1宗，患者為50歲女子，曾到訪歐洲；將軍澳醫院則新增1宗初步確診。

【11:45】據了解，伊利沙伯醫院的其中1人是22歲男病人，他於2月中前往荷蘭，期間曾轉到英國倫敦，再返回荷蘭，至3月15日返港。病人於16日有喉嚨痛，18日交回深喉唾液樣本至門診，今早初步確診。

【10:21】據了解，本港今日至少新增8宗初步確診個案。伊利沙伯醫院新增2宗初步確診個案，2人均曾外遊。

其他初步確診個案方面，屯門醫院新增1宗，患者為35歲男子，曾於3月6日至11日到訪西班牙；北區醫院新增1宗，患者為19歲女子，曾經到訪西班牙，昨日返港；瑪麗醫院、威爾斯親王醫院各有2宗。

威院其中一名患者為43歲女子，曾於3月3日至17日到訪美國。

【08:00】截至周四（19日）上午8時，全國確診病例81206宗，累計死亡人數3242人，疑似病例119宗，治癒病例69799宗；在重災區湖北，累計67800宗確診，死亡總數3122人。

【02:30】澳門公布新增2宗確診個案，累計17宗。兩名患者都是從外國坐飛機到香港，再經港珠澳大橋返澳後確診。

第16例患者為19歲留英女學生，患者於3月15日與4名同學乘坐新加坡航空SQ317（座位64H），從倫敦希思羅機場到達新加坡機場，再於3月16日早上乘坐新加坡航空SQ856（座位40B），由新加坡機場到香港國際機場，其中一名香港同學返回香港，患者與其餘3名同學於香港國際機場乘坐私人包車經港珠澳大橋口岸入境澳門，其中一名同時持香港身份證的同學因入境需作家居隔離而折返，患者與另外2名同學被衛生局口岸檢疫人員按當時的措施要求居家醫學觀察14天。3月18日下午，該女子的喉部唾液樣本經核酸檢測對新型冠狀病毒呈初步陽性反應，隨即由救護車送往仁伯爵綜合醫院進行咽拭子檢測，於今(19)日凌晨結果亦顯示陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎。衛生局已把另2名香港居民資料通知香港衛生署衛生防護中心。

第17例患者為11歲男童，印尼籍外僱隨行家屬，是第14例的兒子，於3月17日與父母乘坐國泰航空CX718(座位47F)由印尼雅加達到香港，再乘坐金巴經港珠澳大橋返澳。患者由於被列為密切接觸者而進行病毒核酸檢測，對新型冠狀病毒呈陽性。

【02:00】大量外遊返港市民及留學生回港。今日（19日）零時零分起，由海外國家或屬地抵港的本港居民及旅客，一律要接受強制檢疫14日。在新措施實施前夕，不少人「趕尾班機」返港，有港人搭兩程機返港，昨晚11時許步出接機大堂，稱仍能呼吸「自由空氣」，但指最重要是避開隔離，趕及清明拜山，同時又認為新措施有助保障港人。

【01:51】英國政府3月18日宣佈，決定周五（20日）起全面停課，直到另行通告為止。教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）表示，大部分學校將於周五起停課，只有部分會開放予醫護人員等的子女。首相約翰遜（Boris Johnson）則表示政府必須停課來壓制疫情爆發，而原定在5至6月舉行的普通中學教育文憑考試（GCSE）及高考（A-Level）亦會暫停。

【01:40】周三網上流傳一段影片，一名外籍男子在港鐵車廂內拉開自己的口罩，疑用手指沾口水再抹在扶手上。港鐵指有關行為妄顧公共衛生，予以強烈譴責，並且已就此事報警。

事主Joel Werner昨深夜（18日）在其Facebook公開發文道歉，指他「輕視了當下疫情的嚴重性而拍攝了一段惡搞短片然後私下發了給幾位朋友。」他指，衷心表示歉意，稱在拍攝拍攝完畢後有用酒精消毒液抹淨扶手柱。該道歉文公開約一小時，獲逾2,550個「嬲」。

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