審計報告｜政府電子檔案系統進展緩慢　拖11年尚有17個部門未推行

《2019年施政報告》提出2025年前政府全部推行電子檔案保管系統，但審計署發現，政府電子檔案存檔進度緩慢，75個局或部門中，有17個局或部門相隔11年更是未提交過推行電子檔案保管系統的計劃。審計署批評，七成的各局或部門管理層未有參加行電子檔案保管系統的簡介會，促請政府要加強部門管理層的監督以支援推行電子檔案保管系統。 報告又指出，在2009年推行的電子檔案保管系統試驗計劃試行10年，但海事處的系統仍未完成，主因是承辦商表現未如理想導致延遲，審計署認為資科辦可就損害賠償徵詢法律意見。

審計署發現，僅得兩個政府部門會在2021年年中完成電子檔案系統。（資料圖片 / 羅君豪攝）

政府在2009 年成立電子資料管理督導小組，以推行政府電子檔案保管系統，以提升保存和管理政府檔案的效率，政府的 75 個政策局或部門須在2019年年底向資科辦提交其推行計劃。

不過，審計署的調查發現截至今年2月6日，17個局或部門（23%）尚未提交其推行計劃；在審視58 個局或部門提交的推行計劃後，則有一個部門無法如期在2025年推行電子檔案存檔保管系統。另有80%的局或部門會在2022年至2024年推行，僅得兩個局或部門會在較早期間，2021年年中推行系統。



二成三部門仍未提交推行計劃

審計署認為要成功推行系統，需要各局或部門的管理層支持，政府亦委任首長級人員為電子資料管理統籌人員，惟 75 個局或部門中59名（70%）首長人員沒有出席系統的簡介會，10人（13%）則委任其他人員出席。

審計署建議政府資訊科技總監、行政署長及效率專員應採取進一步行動，與各局或部門跟進尚未提交的電子檔案保管系統推行計劃；提醒管理層加強監督在政府全面推行電子檔案保管系統的工作。

政府回應指，政府資訊科技總監、行政署長及效率專員同意審計署的建議，會繼續審慎進行相關工作，確保加強管理層的監督，以在政府全面推行電子檔案保管系統；提醒各局或部門須委任一名首長級人員為電子資料管理統籌人員，監督推行系統。

海事處是參加2009年試驗計劃的部門，但因承辦商問題至今仍未完成電子檔案系統。（資料圖片）

海事處承辦商表現欠理想 錄得765宗測試事故

報告又提及在2009年推行的試驗中，11 個局或部門 (共約 5,500 名用戶) 已全面或局部推行電子檔案保管系統，但海事處的系統至今仍然未完全完成，要推遲至2021年6月。其中，第一批系統配置在2019年8月才完成，較2018 年1月的目標完成日期延遲了 19 個月，原因是承辦商表現未如理想導致延遲，因承辦商在基礎系統尚未成熟便配置給海事處進行測試， 由2017年9月至2019年10月期間，便錄得765宗測試事故報告。

雖然資科辦向有關承辦商發出 7 封警告信，但審計署認為資料辦可根據合約條款，在批准延後完成日期前索取算定損害賠償 200 萬元尋求具體法律意見；密切監察有關承辦商的進度，確保海事處的電子檔案保管系統在 2021 年 6 月或之前完成，並盡快修正發現的誤差。