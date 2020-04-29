審計報告｜破產署二百個案拖足至少18年　最長三宗43年仍未完成

審計署發現，在破產及清盤個案數目普遍呈跌勢下，破產管理署外判個案持續增加，編制人手卻在2010至2019年間不減反增逾兩成。而2016至18年間在指定時間內完成的破產個案（沒每月供款但有資產派發攤還債款）不足一半，更有200宗2002年之前的破產及清盤個案，至今已18年尚未完成。最長的三宗個案，早在1976年頒布的清盤令，至今尚待處理。 審計署促破產管理署因應增加的規管職能、清理積壓個案的進度和預計未來會增加的破產及清盤個案量，檢討日後人手調配策略。報告指，破產管理署署長同意審計署建議，表示會加快處理個案。

審計報告指出，破產管理署未能在目標時間內，處理完成沒有每月供款但有資產派發攤還債款的破產個案。（資料圖片）

最新一份審計報告，發現破產管理署未能在目標的一年半內，處理完成沒有每月供款但有資產派發攤還債款的破產個案。2016至2018年期間，在指定時間完成處理的個案只有34%至40%。

至於早在2008年3月已開始的清理舊個案工作，截止2019年底，仍有200宗2002年之前的破產及清盤個案未完成。當中更有三宗清盤個案早於1976年頒布。另有七宗由頒布令下達至少30年仍未完成處理。

審計署又指出，破產及清盤個案數目普遍呈跌勢下，破產管理署沒有節省人手，編制人員數目由2010年3月底的224增約22%，至去年3月底的273人。審計署形容，展開清理工作逾十一年仍未完成，情況不理想，須盡快制訂有效策略促破產管理署因應增加的規管職能、清理積壓個案的進度和預計未來會增加的破產及清盤個案量，檢討日後人手調配策略。



私營構從業員逾期未交帳目 記錄冊沒任何有關記錄



外判及私營構從業員方面，審計報告指，破產管理署在2015至2019年間，收到6宗涉及私營機構從業員投訴查明屬實或部分查明屬實個案，但沒有記入行為操守欠佳記錄冊；而至2019年底，有很多私營機構從業員逾期未交的清盤人帳目和受託人帳目，但記錄冊中卻沒任何有關記錄。審計署促管理署改善私營機構從業員的表現監察機制，並改善帳目檢查及查核工作。

破產署：海外物業、負資產難處理 部分個案索取法律意見需時



破產管理署解釋，尚待處理的房地產方面遇到不少困難，包括亞洲金融風暴和環球金融海嘯令物業市場下跌多年，物業難以市值出售，部分是「負資產」物業，又或擁有權爭議，有礙處理。而頗多尚待處理的房地產是海外物業，令產權處置更為複雜和困難；另部分個案索取法律意見需時，如一宗涉及處理破產人退休計劃利益的具體法律事宜，2013年至今尚未解決。

宜就跨境無力償債公眾諮詢

另外，由於跨境無力償債問題複雜，從事破產及清盤的人員及法院均強烈要求採納具體本地法例，以處理跨境無力償債的問題。審計署促財庫局及破產管理署繼續研究如何落實有關法例,並進行公眾諮詢。

另外，審計報告發現，破產署暫記帳結餘龐大，21宗清盤個案及207宗破產個案，討回共4,490萬港元存入暫記帳，情況不理想。審計署指，按破產署指引，如有開立暫記帳，個案負責人員須檢查帳戶結餘和查明款項性質，再盡快將結餘轉撥入公司清盤帳戶或破產人帳戶。

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