審計報告｜知識產權署寄一封信最長3年　商標註冊聆訊慢過民事案

審計署檢視了知識產權署的註冊及保護知識產權工作，指出署方去年商標申請增加29%，但有申請者獲處理的首封信件的等候時間最長為1156日，而涉及商標註冊的聆訊平均輪候時間達11個月，較司法機構的民事案件平均輪候5.5個月更長。 審計署建議知識產權署署長採取措施，以加快處理商標申請，密切監察聆訊的輪候時間，並在採取措施縮短輪候時間等。

審計署發現，有商標申請者要等候達3年才得到知識產權署的首封信件回覆。（資料圖片 / 羅君豪攝）

審計署審查了知識產權署的註冊及保護知識產權工作，在2018至19年度署方的收入為2.207億元，總開支為1.775億元。在分析商標申請的積壓情況後，審計署留意到由2018年1月至2019年12月期間，尚待處理的申請宗數增加了29%，由5270宗增至6775宗；當中765宗申請等待超過90日才向申請人發出首封信件，甚至有個案等了1156日，即長達超過3年。

至於涉及商標註冊各方的聆訊，平均輪候時間為 11 個月，對比《香港司法機構年報 2017》，民事固定審期案件表由申請排期至聆訊的平均輪候時間為 163 天 ，即約 5.5 個月更長。

審計署建議知識產權署署長採取措施，以加快處理商標申請，密切監察聆訊的輪候時間，並在採取措施縮短輪候時間等。政府回應指，知識產權署署長整體上同意審計署的建議。

知識產權署指出，商標是企業的重要和寶貴資產，並對其業務計劃和策略有關鍵影響，於2020年1月已在聆訊組開設一個高級律師公務員職位，取代高級律師非公務員合約職位，以加強聆訊工作能力。