屋宇署已檢控禮頓　正研港鐵責任　議員：應拒付項目管理費

沙中線紅磡站自2018年被揭一連串工程問題，獨立調查委員會上月發布的最終報告，裁定港鐵及禮頓須對各自管理及監察系統出現嚴重失誤負責。運輸及房屋局長陳帆今日（3日）披露，屋宇署上月15日已據第123章《建築物條例》檢控禮頓；並研究港鐵責任，適時將按《委託協議》作出跟進。 有立法會議員表示，政府應進一步披露屋宇署現時按哪條條文檢控禮頓；同時指，工程倘涉及任何欺詐罪行，當局可按照《委託協議》的相關條文，拒絕向港鐵支付全數項目管理費，甚至要求作出賠償。《香港01》就事件向屋宇署查詢，尚待回覆。

+ 4 + 3 + 2

運房局局長陳帆今日出席立法會會議，首度披露屋宇署於今年5月15日按照香港法例第123章《建築物條例》，向承建商禮頓作出檢控；且正審視獨立調查委員會上月公布的最終報告研究港鐵的責任，適時會按雙方簽訂的《委託協議》作出跟進。

然而，禮頓會否被列入政府工務工程投標資格的黑名單，並禁止參與往後的政府工務工程及港鐵鐵路工程項目。陳帆則指，發展局2018年10月向禮頓「停賽」15個月，故現時相關罰則仍生效，當局會繼續研究有否任何新安排。

公民黨立法會議員陳淑莊表示，政府應進一步交代以《建築物條例》哪項條文檢控禮頓。（余俊亮攝）

立法會鐵路事宜小組委員會成員、公民黨陳淑莊表示，政府應進一步交代現時按照《建築物條例》哪項條文檢控禮頓。同時她亦不排除，稍後會有其他分判商因其他串謀詐騙、貪污等罪行被起訴。陳淑莊指出，政府正審視港鐵責任，倘工程項目涉人命或詐騙事項，當局可按《委託協議》相關條文拒付港鐵工程項目管理費，並進一步追討箇中損失。

前九鐵主席、實政圓桌立法會議員田北辰則指，發展局早前已向禮頓作出相關規管，禁止其參與政府工務工程、建築及道路工程合共15個月的投標資格。惟他表示，現時港鐵轄下的鐵路工程仍接受禮頓投標，政府亦曾回應由港鐵自行決定，稱不能接受其說法。

田北辰：港鐵應考慮全球招標方案

田北辰解釋，政府是港鐵大股東，發展局已罰禮頓停賽，港鐵應跟隨相關決定。而發展局現正檢視調查委員會的最終報告，以決定會否對禮頓作出任何安排。他預料，禮頓永久列入黑名單的機會較微，但會延長禁止投標工務工程的時間，亦希望當局能一併禁止其關連公司的投標資格；港鐵考慮全球招標方案，以吸引更多承辦商競投。