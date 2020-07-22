DSE放榜2020│歷屆考試共誕80名狀元　出身學校、升讀課程統計

2020年中學文憑試（DSE）將於今日（22日）放榜，每年放榜均有一定數量的學生獲得7科5**或以上的優秀成績，即坊間俗稱的「狀元」。該批狀元的來自甚麼中學、升學意向及未來動向等，均為大眾所關注。 《香港01》統計2012年首屆DSE至2019年的數據，合共誕生73名狀元；連同今年的7名狀元，2012年至2020年合共有80名狀元。 截至2019年，共有30名狀元升讀醫科，9人升讀環球醫學課程，即逾半狀元選擇入讀醫學相關課程。另外，共有31間中學曾誕狀元學生，其中聖保羅男女中學、皇仁書院及拔萃女書院為首三名「大戶」。

自2012年首屆DSE以來，聖保羅男女中學狀元數目最多，佔15名。（資料圖片）

《香港01》統計2012年至2020年80名狀元資料，當中大部分人均來自傳統名校。其中，聖保羅男女中學狀元數目最多，佔15名；其次為皇仁書院及拔萃女書院，同樣佔12名。雖然第三位的喇沙書院只佔5名狀元，但在2018年該校出現歷屆DSE首名、亦是截至目前唯一一名「終極狀元」，該校畢業生黃子衡在當年取得8科5**，其選修包括數學延伸單元二（M2）、生物、化學、物理及音樂。

九屆文憑試以來，2014年、2015年及2019年合共出現12名狀元，並列最高。男女比例方面，男狀元佔46名，女狀元佔34名。

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2012年至2019年共55名狀元入讀香港大學 佔整體狀元逾七成

狀元選讀甚麼大學及甚麼課程，往往亦是傳媒追問的其中一項重點。參考數據，2012年至2019年共有55名狀元入讀香港大學，佔整體狀元逾七成，但整體所佔比例較去年跌7個百分點；約兩成狀元升讀中大，整體佔比較去年升約7個百分點；1名狀元選讀科大，餘下兩名狀元升讀英國劍橋大學及牛津大學。換言之，逾九成半狀元均選擇升讀本地大學。

至於「狀元課程」方面，2012年至2019年共有30名狀元升讀醫科，9人升讀香港中文大學開辦的「內外全科醫學士課程 - 環球醫學領袖培訓專修組別（環球醫學）」。第三個最多狀元選擇的課程類別則是工商管理及法學課程（7人），其餘課程包括法學、牙醫、環球商業、政治學與法學及精算等。