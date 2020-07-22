DSE2020放榜｜傳統名校誕7狀元　女拔、聖保羅男女中學有超級狀元

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2020年香港中學文憑試今日(22日)放榜誕4男3女7科5**狀元，當中1男1女屬超級狀元，即同時在數學伸延部份考獲5**。

7名狀元全部來自傳統名校，包括香港華仁書院、拔萃女書院、聖保羅男女中學等；而喇沙書院有學生考獲6科5**以及丙類科目獲得A級成績。

聖保羅男女中學今年有1位男生是「超級狀元」，另外有1男1女學生是7科5**狀元，即總共誕3名狀元。（資料圖片）

聖保羅男女中學今年有1位男生是「超級狀元」，在7科考獲5**及數學延伸單元考獲5**，共摘16星；另外有1男1女學生是7科5**狀元，即總共誕3名狀元。

拔萃女書院今年誕2名狀元，其中學生羅穎賢考獲7科5**及在數學延伸單元考獲5**成為「超級狀元」；另一名學生莊恩盈則考獲7科5**。據了解，女拔今年兩名狀元均為罕見的「文科狀元」，其中「超級狀元」羅穎賢（Vermeer Elena Yin）是一名混血兒，選修科包括經濟、英國文學、歷史科及數學延伸單元一（M1）；莊恩盈則選修地理、英國文學及歷史科。

香港華仁書院今年亦誕生一名男狀元。

喇沙書院今年並無7科5**狀元，但有一名學生在甲類科目獲得6科5**，以及在丙類語文科目取得A級。

拔萃女書院今年誕2名狀元，其中一人為「超級狀元」。（黃舒慧攝）

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