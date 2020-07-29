姊弟戀虐男案｜被告指事主自行用風筒吹下體　望起熱漲冷縮之效

姊弟戀情侶女方涉以風筒吹下體等方式虐男友案，被告今（29日）續在區域法院自辯，她一再強調很愛事主，又說：「我咁愛佢，點會打佢。」惟二人因買樓鬧得不快，她曾跪求事主放過她，事主卻作出自殘行為。她指事主認為王菲與謝霆鋒的姊弟戀很澎湃，故仿效他們，把被告的名字紋在他身上。被告又透露有次與事主進行性交時，事主戴上避孕套後未能保持狀態，便自行到浴室用風筒吹下體，並稱從台灣報章看，這能起熱漲冷縮的效果。

指事主自己撼頭埋牆

現年39歲的女被告麥凱晴(又名麥嘉雯)稱，她很愛現年32歲的事主X，但二人因買樓的事而不和。事源雙方家人於2018年8月一同晚膳，X的姑姐等人著被告就X早前購入於日出康城的物業，支付2至3百萬元。被告與X回家後，被告就此事質問X，惟她回房間冷靜時，聽到客廳傳來聲音。她走出房間，發現X的額頭有紅印。X為飯局的事道歉，又聲他剛剛「撼頭埋牆」。她否認曾用鐵櫈打他，又激動說：「我咁愛佢，點會打佢。」

女被告麥凱晴自辯稱她很愛32歲的事主兼前男友，怎會打他。(資料圖片)

X從台灣媒體看到風筒吹下體

之後二人打算性交，惟X戴上安全套後，陽具很快變軟。他之後走到浴室，全身赤裸用風筒吹自己的陽具。被告得知後阻止，X回應說：「搞左好耐都搞唔到，唔生性。」又稱曾上網看過台灣的報章，得知用風筒吹會有熱漲冷縮的效果。

曾跪求事主放過她

惟X之後就早前購買的物業，和姑姐簽下貸款文件，涉款數百萬元。被告坦言無法接受，於同月28日在住所跪求X並求事主「放過我，放我走」，繼而走入睡房痛哭。被告指她人生第一次影婚紗相，惟X竟在她背後做出如此行為。

X反自殘稱唔好唔要我

惟她之後離開睡房，發現僅穿內褲的X坐在客廳，心口有多個橫紋。此外，客廳的地下亦有一灘水，旁邊亦有剪刀和水煲。X見到被告便說：「我為左你死都得，我求下你唔好唔要我。」惟X拒絕求醫。

被告麥凱晴稱事主X曾稱覺藝人王菲及謝霆鋒的姊弟戀很澎湃。(資料圖片)

X想仿效王菲謝霆鋒的姊弟戀

被告又透露，她於6月生日，X表示要送她一份禮物，以印證兩人的愛情。X指藝人王菲和謝霆鋒都有就該段感情紋身，而兩人亦是姐弟戀，X認為王菲和謝霆鋒的感情很澎湃，因此想模仿。被告因怕痛，稱在婚後才紋身。

指X自動送上自摑片

對於X曾稱，被告在外地公幹時，發現X未有用她送贈的藍牙耳機和手錶，從而要X拍下自摑片段，再傳給她。被告否認說法，並稱她當時在北京公幹，透過視頻對話發現X未有使用她送的耳機和手錶，有點失落，但未有叫X自摑。惟她後收到X傳來的兩段影片，每段內容都是X自摑約10下。X又說：「你咁夜先覆我，係咪嬲咗我......你唔係鍾意Fetish(戀物)咩？見到片會唔會興奮？」

女被告麥凱晴，被控有意圖而傷人、襲擊致造成身體傷害共5罪。控罪指她於2018年5月至8月29日，在跑馬地一單位內5度襲擊及惡意傷害男事主X。

案件編號：DCCC 1193/2018