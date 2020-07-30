姊弟戀虐男案｜被告否認性需要大　若如此不會找事主做未來老公

姊弟戀情侶女方涉用風筒吹下體等方式虐待男友案續審，女被告今（30日）在區域法院繼續自辯。她否認如事主X所指的她對性需求大，又說：「如果我性需要咁強，唔會搵X（事主）先生，唔會要佢做我未來老公。」被告指X身上的傷勢，其實是俗稱「咖喱雞」的吻痕，法庭翻譯一度直譯為「curry chicken」，兩名外籍律師亦摸不著頭腦。

指事主傷勢是「咖喱雞」

39歲的女被告麥凱晴(又名麥嘉雯)今接受控方盤問，主控官向被告展示X相片，直指X的傷勢是被告咬傷所致，被告卻反指那是「咖哩雞」（吻痕），法庭翻譯聽到「咖哩雞」時，直譯作為「Curry Chicken」 。法官張天雁即問控辯雙方的外籍大律師，是否明白廣東話所謂的「咖哩雞」是何解，兩名外籍大律師均表示不明白，張官遂用英文解釋那是「Love Bite」。

被告又稱，2018月8月她從北京公幹返港，發現X 「多左咖哩雞」，便向X查問，她指X支吾以對，解釋是「著衫𠝹親」。

女被告麥凱晴(橙紅色袋)被控傷人及襲擊等5項罪名。(李慧娜攝)

反指X才好性虐

控方又指，被告和X 同意進行性虐待（SM），被告把涉及X的性虐待相片呈堂，目的是要令X尷尬，被告否認。對於X指她性需要大，及要玩性虐待等，被告否認，並反指X才好此道。

指X主動求去性商店

她又透露其中一張涉及X使用肛塞的相片，當天是X生日，是他主動要求到成人用品店購買，又指X亦玩得好開心。

對於X指被告性需求大，被告否認並解釋她工作忙，每星期都要陪父母至少一、兩次，每月亦需到外地公幹，她不是很多時間見到X。她謂：「如果我性需要咁強，唔會搵X先生，唔會要佢做我未來老公。」被告因很愛X，才和對方拍拖。

指X作供如寫小說

被告又否認X所指稱，曾把辣椒油塗在X身上的傷口。被告謂：「我直情覺得佢寫梗小說。」又說她和X也不食辣，反問家中怎會有辣椒油。

被告作供完畢，法官把案件押後至8月14日，讓控辯雙方進行結案陳詞。

被告被控有意圖而傷人、襲擊致造成身體傷害共5罪。控罪指她於2018年5月至8月29日，在跑馬地一單位內5度襲擊及惡意傷害事主X。X現年32歲。

案件編號：DCCC 1193/2018