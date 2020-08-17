專訪｜研改善升遷挽留醫護　范鴻齡︰服務30年　升級機會得一次

公營醫療系統千瘡百孔，如病床及人手不足、輪候診症時間冗長，制度的弊病並不能靠一張藥方治癒。有「公職王」之稱的范鴻齡去年12月甫接掌醫院管理局主席一職，旋即設專責小組研究醫管局的可持續發展。 偏偏在諸多棘手問題擺在眼前，遇上世紀疫症新冠肺炎爆發，范鴻齡接受《香港01》專訪時直言，很榮幸與同事並肩「打呢場仗」。雖然小組工作進度受影響，但他立下的三大改革目標不變，包括挽留人才、發展智慧型醫院及改善軟硬件，目光放遠至未來30、40年發展，為市民提供更好醫療服務。

延伸閱讀：新冠肺炎．專訪｜范鴻齡：亞博開足二千床人手仍充足 港僅缺硬件

我咁多年做過咁多嘢，都未試過後悔，接受咗就要做。 范鴻齡

醫管局主席范鴻齡表示，已成立專責小組研究如何挽留人才及發展智慧型醫院。（梁鵬威攝）

這場新冠肺炎疫情，在范鴻齡上任一個月後揭開序幕，至今已8個月。過去他曾出任多個公職，縱橫商界，亦直言今次應對疫症具挑戰性，「好榮幸可以同同事參與世紀疫症打呢場仗。」

研挽留人才 發展智慧型醫院 改善軟硬件

尤其現時疫情嚴峻，擔當此公職吃力不討好。被問到會否後悔當上醫管局主席，范鴻齡斬釘截鐵說不後悔，「並非每個主席有這樣的機會（抗疫）。」他續說：「我咁多年做過咁多嘢，都未試過後悔，接受咗就要做。」

疫症突然殺出，阻延了范鴻齡部份改革大計。他之前籌備專責小組研究醫管局的可持續性，訂定三大範疇，銳意找到良方，包括改善員工的升遷待遇以挽留人才、發展智慧型醫院，以及着手改善公營醫療的軟硬件，例如為未來30、40年的人手做估算，從而提出建議運作模式，「醫管局一定要改變先做得到。」

醫管局主席范鴻齡提到，大部份護士的晉升機會少，當局將探討改善措施。（梁鵬威攝）

研增護士醫生升職安排

范鴻齡舉例說，公立醫院護士約有28,000人，但大部份人晉升機會少，例如由註冊護士升為資深護師，「在一個機構服務30、40年，升級機會得一次，對整個事業途徑不太吸引。」



醫管局轄下公立醫院病床長期逼爆，醫護人員流失率屢創新高。醫生及護士的流失率在過去4個年度均超過5%。范說，正正是「又忙到死，升級機會又得一次，病人越來越多。呢啲全部都要諗辦法，工作環境都需要改善」。

此外，過往亦有前線醫生反映要參與太多會議，難以專注臨床工作，他說會研究增加醫生培訓及晉升機會，「如何挽留好的醫生留在公家醫院，對可持續性好緊要，你無人咩都假。」

盼醫管局多奇難雜症病人 留住非想搵錢醫生

對於挽留醫生，他提到理想是仿效法律界，「法律界最搵錢的律師全部係私人掛牌的大律師，但做法官的話唔搵到錢，但地位就好崇高。我哋醫管局可否做到呢樣嘢呢？想搵錢的醫生，你畀多多錢都留佢唔住，佢咪出去搵錢、做名醫。留醫管局的醫生係咪可培訓機會多啲，令佢哋奇難雜症都可在此做？」他指出，近年啟用的兒童醫院可探討多做科研工作，目標是當亞洲頂尖的兒科典範，這對醫生有吸引力，「錢我哋畀唔到，如果要搵錢，唔會做法官架。」

正如政府律師及私人執業律師相比，提高一倍人工都無吸引力。 范鴻齡

將探討加強公私營協作

紓緩公立醫院服務壓力的另一方法，是將部份病症分流至私營市場，以往的公私營醫療協作計劃包括白內障手術及癌症等。范鴻齡說，工作議程亦將探討加強公私營協作，但他同時指出，當局需顧慮如何保持質素，更重要是會否更多同事辭職往私家執業，「例如好多專家，我哋呢度已經好少，將工作外判，出面向他們一招手，連呢啲都走埋。要取個平衡。」以人工關節手術為例，在公院輪候時間很長，病人可轉予私醫，「我哋負責一部份錢，呢度骨科醫生會否受到吸引辭職出去？判咗出去，（公院輪候）條龍一樣咁長。」



被問到可否提升公院醫生薪酬待遇解決問題，他再以律師作比喻，「正如政府律師及私人執業律師相比，提高一倍人工都無吸引力。」

促再增醫科生學額 以解決醫生短缺問題

為增加醫生人手，他說當局會同時招聘海外醫生，近年亦成功招攬在英國畢業的醫生來港，截至今年7月13日，共有26名有限度註冊醫生在公立醫院工作，當中20人於英國取得醫學資歷。但長遠而言，他認為仍要增加醫科生學額，才有助解決醫生短缺問題。

范鴻齡又說，專責小組另一目標是發展智慧型醫院。目前當局以將軍澳醫院及天水圍醫院作試點，利用5G技術令有經驗的醫生，可以遙距為手術室內醫護提供意見，亦要求他們以電子方式撰寫病人排版，讓臨床系統的診症資料可快速供不同醫護閱覽。