陳彥霖死因｜筆友父初見彥霖覺其目光呆滯　情緒波動　似食咗毒藥

15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍油塘對出海面，死因庭今（26日）展開第三日研訊。研訊主任傳召彥霖男筆友的父親作供，他指其兒子在塘福懲教所服刑，彥霖為其兒子的筆友，他與彥霖素未謀面時，彥霖曾來電哭訴家庭問題。彥霖多番要求去監獄探其兒子，更一度睡在懲教所附近過夜，以等候他到場陪伴探訪。他初見彥霖時，察覺她目光呆滯，懷疑曾吸食藥物，彥霖則透露日前「食過兩啖大麻」。他又形容彥霖情緒波動大，「好似食咗毒藥咁」。

伍父指彥霖曾致電哭談家事

證人伍錦雄稱，他的兒子伍紹剛是彥霖的筆友，其子曾告訴他有一女子想探監，他從而知悉彥霖這人，但當時未有見過她，彥霖從其兒子取得他的電話號碼，去年8月初他，並稱家中有事，她指彥霖當時一直「喊唔停」。

彥霖筆友的父親伍錦雄稱，初次見彥霖時覺她目光吊滯，情緒波動，懷疑她吸了毒品。(林樂兒攝)

彥霖獨自往探監後不肯離開

伍父指彥霖一星期後再致電他，並約他於去年8月12日下午探訪「男友」。伍父於12日因工作而未能相伴，致電通知彥霖但無果，同日下午約4時，他收到兒子所處的塘福懲教所來電，指彥霖與兒子見面後再次要求相見，又說要等到伍父到來一起探監，不肯離開。他向彥霖稱，探監時間已過，為了「氹」她離開塘福，遂相約於東涌地鐵站會面，再一同晚膳。他形容對方情緒不穩定，「少少忟憎，有少少大吵大鬧」。

晚飯時不斷與陌生食客搭訕

伍父晚上約7時抵達地鐵站，他憑早前彥霖傳來的照片，在一群派發反修例傳單的人群中，認出對方。當時彥霖表示幫手派傳單及執拾附近的垃圾，情緒平靜。及後兩人在荃灣某餐廳用膳時，彥霖狀況有異，不斷與旁邊陌生的食客搭訕，例如說：「你哋係大學生嚟㗎？我都係㗎原本。」侍應表示未有她想吃的食物時，她又會發脾氣。

伍父察覺彥霖目光呆滯，遂問她有無服食藥物，彥霖透露日前「食過兩啖大麻」。晚膳後，彥霖稱在塘福遺下物品，哭鬧要求伍父送她返回懲教所。而伍父駕車至東涌時，彥霖立即下車跑走。

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彥霖翌日再去探監

翌日中午，伍父收到塘福及彥霖的福利官電話，得悉彥霖昨晚睡在懲教所外，並堅持要探望其子。伍父及後再前往陪彥霖探監，他形容對方當時精神「ok㗎喎」，又會說塘福的飯盒味道是「畀狗食」。探監後，他帶彥霖往東涌巴士站找其外公。惟外公出現時，彥霖又跳下的士逃去，此後便無再無見過彥霖。

對彥霖稱是兒子女友感奇怪

伍父透露，彥霖表示首次致電他哭訴家庭問題後離家出走，並從朋友得到大麻。他事後曾告知彥霖母親大麻一事，對方亦謂覺得女兒「個人好似唔同咗」。至於彥霖與其兒子的關係，伍父指兒子稱彥霖為筆友，而彥霖則自稱是女友，他對此感到奇怪。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)