【復課】ADHD與腦內分泌有關　藥物加行為治療有助重回校園

持續了四個多月的停課即將告一段落，這段時間往好處想是家長與小朋友相處時間增加，但更多的是家長壓力爆煲，尤其要照顧患有ADHD(患專注力不足／過度活躍症)的家長，因突如其來的疫情，令原本辛苦建立好的生活規律付諸流水。

ADHD需藥物控制

隨著更多研究和科學證實，ADHD屬於一個神經異常的情況，包括腦內分泌失調所引致，精神科醫生黎大森指，很多家長誤以為小朋友故意和自己作對，其實是他們控制不到自己大腦，因此想改善ADHD患者的種種問題，第一步先應該接受藥物治療。而現在更有長效藥，藥效可維持到下午、晚上仍能發揮作用，協助患者更容易達到正常生活，減輕父母壓力。因此，最理想是在藥物（最快6歲起服用）及行為治療雙管齊下幫ADHD患者建立規律，正念練習（Mindfulness）、呼吸練習等便是一例。

長時間停課令ADHD同學染上網癮

黎醫生指，長時間的停課令ADHD同學失去生活律，不少小學生及中學生也延遲了入睡時間，最誇張是有中學生凌晨四、五點才入睡，原因是與其他同學玩手機遊戲，如「食雞」，有研究指ADHD同學比正常人更易染上網癮，加上他們是多人連線進行，有時為了湊夠人數或等候朋友加入，便會玩到深夜。

因此，為了迎接即將到來的復課，黎醫生建議第一步是先從睡眠時間入手，把小朋友的入睡時間拉回上學日的安排，然後起床時間亦如是，保持一日三餐固定的進食時間；而其他空閒時間，可以安排他們看一些自己喜歡的書，主要是輕鬆為主的書籍，訓練他們的專注力以及銜接上課的學習模式；最後可以做一些簡單的運動，保持身心健康。

照顧者要留意自己情況

黎醫生分享，在停課期間，有位媽媽要獨力在家工作及照顧三名子女，最後發現根本分身不暇，不但應付不了子女，工作亦無法順利完成，最後媽媽自己也需要找自己治療精神問題，並要定時服藥，因此醫生建議照顧者可留意以下四方面，簡單基本觀察一下自己有沒有精神問題上的困擾：