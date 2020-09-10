居屋2020｜網上申請攻略　設儲存表格功能　切勿填錯電郵地址

新一期居屋推售4個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑，涉及7,047個單位。申請者於今日（10日）起可於網上遞交申請、郵寄或到房委會樂富客務中心交表。 房委會網上系統於早上8時起開放，填表前需要先準備身份證、信用卡及個人入息等資料。房委會網頁內，今年設有儲存申請表功能，申請者可善用功能，在填表中途儲存已填寫的部分資料，一旦遇上問題受阻，也不至「前功盡廢」重新填表。但申請者需要緊記存檔名稱及密碼，而儲存表格亦不等於交表，必須在申請期完結前，填妥並提交整份表格。此外，申請者應注意不要填錯電郵地址，否則將未能取得申請編號。

房委會居屋2020專頁，申請者可挑選綠表或白表申請。（房委會網頁截圖）

填表前先準備所需要資料

居屋網上申請系統：無論綠白表申請者，需要在填表前先準備好所需要資料。 無論綠白表申請者，需要在填表前先準備好身份證明文件、個人或家庭的每月總收入及資產淨值資料，及有效的信用卡。用作支付申請費的信用卡可由申請者或其他人持有，但需要為VISA、MasterCard、JCB或Union Pay銀聯。

設儲存申請表功能

每次填寫申請表時間只有45分鐘，不過若未能於限時內完成，則可以按下申請表底部的「儲存」鍵，將已填寫的部份資料存檔，在申請期內可繼續填寫。存檔時，申請者可自訂檔案名稱及密碼。若需要取回已存檔的申請表，只需輸入檔案名稱及密碼即可。

不過申請者需要妥善保管儲存表格的存檔名稱及密碼，一旦忘記了，則不能重設或取回，並需要重新填寫及交表。申請者亦需要在申請期完結前完成填表及遞交手續，而存檔紀錄會在申請期結束90日後刪除。

居屋網上申請系統：申請者可自訂檔案名稱及密碼。

每月收入須先扣除強積金供款

居屋網上申請系統：白表申請者需要填寫總資產淨值及個人或家庭每月總收入。 白表申請者需要填寫總資產淨值，及個人或家庭每月總收入，但要注意收入要先扣減強積金供款。而申請者在填表時不需要上載任何證明文件。 而綠表申請者，若現為房委會公屋或房協出租屋邨的住戶，便毋須填報家庭總收入及其資產資料。

若欲「一表兩抽」需要先剔選

今期居屋設「一表兩抽」，白表申請者在填表前需要剔選「一表兩抽」或只抽居屋，申請者需要注意兩者的申請費用有所不同。至於綠表申請者，如欲申請綠置居，必須在表格上表明同意保留資料申請綠置居，否則被視作不參加。

要於截止前成功付款

申請人必須在截止申請時間（即10月7日晚上7時前）完成申請及付款。值得留意是，截止時間會以申請系統的時間為準，若申請者未能在限期內成功支付費用，即使成功交表，申請將視為無效。

電郵發送申請編號

若你是白表申請者，完成填表後，會透過電郵確認申請及獲得申請編號。至於綠表申請者，在提交表格後，亦會收到確認電郵。屋邨辦事處會聯絡屬於公屋租戶的綠表申請人，安排申請人及所有18歲或以上的家庭成員，在申請表上簽署，經屋邨辦事處核實及確認後，將會以電子郵件發送申請編號。

如要更改資料，需於申請期內通知

申請者在申請期內如須更改已遞交申請表的內容，如更改居住或通訊地址、電話號 碼、申請者等，可以書面或填妥指定的更改資料表格，並在申請截止日或之前通知居屋銷售小組 。

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可選擇於網上遞交、郵寄，或親身到樂富房委會客務中心交表

今期居屋推售四個屋苑包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑。申請者亦可選擇於網上遞交申請及繳費、將表格及支票郵寄，或親身到樂富香港房屋委員會客務中心及屋邨辦事處提交申請。申請日期為2020年9月10日早上8時正至10月7日晚上7時正。