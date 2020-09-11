居屋2020｜房委會上載網上交表示範　綠白表申請流程逐步看　　

新一期居屋推售4個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑，涉及7,047個單位。申請者從9月10日起可於網上遞交申請，或到房委會樂富客務中心交表。 房委會上載網上申請示範短片，申請者可根據自己所屬的組別點擊片段，而每個步驟均設影片教學。申請者可進入房委會的居屋2020專頁，點擊網上申請示範短片觀看。

▼即睇今期新居屋▼

+ 30 + 30 + 30

今期居屋開始接受申請，房委會的網上交表系統於早上8時起接受申請。房委會於居屋網頁上載交表的教學影片，申請者可根據自己所屬的類別，點擊示範短片觀看教學。

綠表公屋戶不需要申報月入資產

申請者值得注意的是，綠表申請者若為香港房屋委員會公屋住戶或香港房屋協會甲類出租屋邨住戶，則不需要填寫月入及資產淨值。不過，若持有由房屋署或市區重建局發出有效《綠表資格證明書》的綠表人士，則需要申報是否擁有資產物業，並要填寫入息及資產淨值。

房委會網站提供網上交表教學。（網頁截圖）

此外，房委會亦加設一表兩抽的示範教學，提醒白表申請者如欲同時申請白居二2020，需要在填表前剔選，而一表兩抽的費用較高，申請費需要410元。白居二2020的申請期亦與居屋相同，申請者若只申請白居二，亦可於房委會白居二的專頁上，登入網上系統作申請。

房委會網站亦有示範流程內每個步驟，整個流程需要在45分鐘內完成，不過房委會於系統中設有儲存表格功能，申請者若未能在限時內完成填寫，則可以將已填寫的資料存檔，只要於申請期內、即10月7日前完成並交表便可。不過，申請者要注意，於填寫檔案名稱後將不能更改，並要將名稱及密碼記好，否則將不能取回表格繼續填寫。

點擊觀看教學片段

10月7日晚截止申請

今期居屋推售四個屋苑包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑。申請者亦可選擇於網上遞交申請及繳費、將表格及支票郵寄，或親身到樂富香港房屋委員會客務中心及屋邨辦事處提交申請。申請日期為2020年9月10日早上8時正至10月7日晚上7時正。