疫情下逾490所幼稚園維持學費不變　教育局完成審批9成半日制免費

截至2020年9月11日，教育局完成審批738所參加計劃的幼稚園學費申請，當中約九成的半日制幼稚園會在2020/21學年免收學費。 至於全日／長全日制課程，基於政府與家長共同承擔成本的原則，家長須支付部分額外費用。在2020/21學年，每期學費中位數約為860元，比去年增加約40元。

受疫情影響學校可於9月16日安排不多於六分之一學校回校上課，有幼稚園安排K1生回校適應。而教育局完成學費審批，逾490間幼稚園維持學費不變。(鄧穎琳攝)

教育局表示，截至2020年9月11日，已完成審批738所參加計劃的幼稚園學費申請，包括501所提供半日制課程的幼稚園，當中1所調減學費，494所維持學費不變，及6所獲准加費。

至於已完成審批學費申請的610所提供全日／長全日制課程的幼稚園，當中3所調減學費，327所維持學費不變，及280所獲准加費。

教育局表示，有一套嚴謹的機制審視幼稚園調整學費的申請。在審批學費的申請時，主要考慮幼稚園的整體財政和實際營運狀況，主要項目包括薪酬調整、改善師生比例，以及改善學校設施等。



由於幼稚園的運作模式多元，每所幼稚園的營運成本和開支各有不同，局方在審核的過程中，個別幼稚園會因應實際營運情況需要調整學費，教育局亦會按需要要求個別幼稚園遞交補充資料，以評估幼稚園建議的收支預算是否合理，確保家長能受惠於計劃，公帑用得其所。在2020/21學年，每期學費中位數約為860元，比去年增加約40元，教育局形容，整體學費仍處於低水平。



教育局表示，尚餘約20所幼稚園需要遞交補充資料，現正跟進尚未齊備資料的幼稚園，並因應需要提供協助，以盡快完成餘下的審批工作。