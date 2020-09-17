確診大廈食肆｜多個公共屋邨添患者　有患者曾到天慈商場大家樂

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港今日（17日）增9宗新型肺炎確診個案，衞生防護中心晚上更新確診患者到訪行蹤。

資料顯示，新增6宗本地個案住在6個不同地區，3宗源頭未明的個案分別住在天水圍、油塘及旺角；行蹤方面，天水圍區的患者曾訪區內嘉湖銀座薩莉亞意式餐廳，以及天慈商場大家樂；旺角區新增患者則於太子創興廣場餐廳盈館工作，共事的員工需檢疫。

+3
+3
+3

衞生防護中心公布，新增個案患者分別居住在元朗、觀塘、黃大仙、油尖旺、深水埗及屯門六區，其中3宗源頭未明個案，分別是第4988號患者，住天水圍天慈邨慈屏樓、第4089號患者住油塘邨美塘樓、第4992號患者住旺角砵蘭街300號。

油塘大本型商場、觀塘和樂邨上榜

患者曾到過的地方新增5處，涉及的患者正是上述三宗無源頭個案。其中第4988號患者曾到天水圍「+WOO 嘉湖 2 期薩莉亞意式餐廳」及「天慈商場大家樂」，第4989號患者到過觀塘和樂邨新安樓及位於油塘大本型商場。

第4992號患者則於創興廣場的食肆盈館工作，最後到訪日期或報告日期為9月13日，衞生防護中心稱，患者於傳染期曾上班，餐廳需關閉清潔，員工亦需檢疫14日。

▼過去14日確診患者住所及到過地方▼

+5
+5
+5
新冠肺炎｜患者曾光顧嘉湖銀座薩莉亞今續營業　食客：驚到起雞皮
新冠肺炎｜醫管局門診化驗名額加至4000　亞博明天起停收病人
新冠肺炎｜失業率維持6.1%　HR：出乎意料、料企業將裁高薪員工
新冠肺炎｜今增9確診　旺角創興盈館員工、天水圍薩利亞食客染疫
新冠肺炎｜醫生解說如何推算隱形患者數目　警告染疫人數隨時遞增
新冠肺炎｜中央圖書館重開逾百人輪候入場　排頭位讀者來自馬鞍山
新冠肺炎｜水療中心明重開　浸池要保持距離　熟客嘆無桑拿不完滿
新冠肺炎│疫情下九成受訪學校現退學潮　幼稚園N班成「重災區」
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。