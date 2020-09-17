確診大廈食肆｜多個公共屋邨添患者　有患者曾到天慈商場大家樂

本港今日（17日）增9宗新型肺炎確診個案，衞生防護中心晚上更新確診患者到訪行蹤。 資料顯示，新增6宗本地個案住在6個不同地區，3宗源頭未明的個案分別住在天水圍、油塘及旺角；行蹤方面，天水圍區的患者曾訪區內嘉湖銀座薩莉亞意式餐廳，以及天慈商場大家樂；旺角區新增患者則於太子創興廣場餐廳盈館工作，共事的員工需檢疫。

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衞生防護中心公布，新增個案患者分別居住在元朗、觀塘、黃大仙、油尖旺、深水埗及屯門六區，其中3宗源頭未明個案，分別是第4988號患者，住天水圍天慈邨慈屏樓、第4089號患者住油塘邨美塘樓、第4992號患者住旺角砵蘭街300號。

油塘大本型商場、觀塘和樂邨上榜

患者曾到過的地方新增5處，涉及的患者正是上述三宗無源頭個案。其中第4988號患者曾到天水圍「+WOO 嘉湖 2 期薩莉亞意式餐廳」及「天慈商場大家樂」，第4989號患者到過觀塘和樂邨新安樓及位於油塘大本型商場。

第4992號患者則於創興廣場的食肆盈館工作，最後到訪日期或報告日期為9月13日，衞生防護中心稱，患者於傳染期曾上班，餐廳需關閉清潔，員工亦需檢疫14日。

▼過去14日確診患者住所及到過地方▼