確診大廈食肆｜藥房店員足跡曝光　光顧佐敦聯邦金閣酒家APM茶木

衞生署今日（7日）公布新增11宗新冠肺炎確診個案，包括9宗為本地個案，3宗未明源頭的本地個案分別來自藥房群組、學生群組、國寶之家院舍群組。 根據衞生防護中心資料，新確診的43歲男藥房售貨員（編號5135）於病發前的兩日內，先後光顧觀塘APM「茶木 · 台式休閒餐廳」、瑞和街市政大廈及鯉魚門市政大廈；屬於不明感染源頭個案的38歲男藥房售貨員（編號5136），曾於發病當日到訪佐敦永安九龍中心聯邦金閣酒家。

China Secret酒吧終於上榜

衞生署衞生防護中心今晚更新確診者曾到訪過的大廈名單，尖沙咀利就商業大廈China Secret酒吧終於上榜，與該群組相關的確診個案至今達9人，當中3名患者疑於上月23日同日在場。

今日確診的19歲浸大男學生（編號5143）於10月1日起發病，他在9月29日及30日曾返回大學校園，今晚更新的大廈名單顯示，他曾到浸大思齊樓和學術及行政大樓。該名浸大男學生及其確診17歲胞弟（編號5144）均居住於調景嶺健明邨健晴樓。

藥房群組有3名售貨員確診，分別為43歲男（編號5135）、38歲男（編號5136）、37歲男（編號5137），涉及3間藥房均位於旺角，包括西洋菜街龍城中西藥房、豉油街大華藥房、旺角亞皆老街龍城中西藥房。

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一名藥房店員曾到瑞和街及鯉魚門市政大廈

最新大廈名單顯示，43歲男售貨員（編號5135）於10月2日曾先後到訪APM 茶木 · 台式休閒餐廳、瑞和街市政大廈及鯉魚門市政大廈。衞生防護中心指，他於10月4日起發病，居住於油塘油翠苑泳美閣。

38歲男售貨員（編號5136）居住於油麻地駿發花園3座，衞生防護中心指他於10月3日起發病，屬於不明感染源頭本地個案。最新大廈名單顯示，他於10月3日曾到訪佐敦永安九龍中心聯邦金閣酒家。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼