確診大廈食肆｜染疫社工光顧大家樂康姨小廚　港樂樂手到南區豪宅

衞生署今日（16日）公布昨日新增7宗新冠肺炎確診個案，6宗為輸入個案，餘下1宗的患者未找到感染源頭。據衞生防護中心今晚更新的患者潛伏期行蹤表，共有3間新食肆上榜，包括新增個案#5216、即28歲男社工，曾與單車團共12人在沙田新城市廣場大家樂吃飯，以及到土瓜灣中華基督教播導會樂泉堂參加祟拜後，到高山劇場康姨小廚吃午飯。 另外，個案編號#5205，即35歲香港管弦樂團男樂手，中心補充他曾到港威商場的美食廣場「cookedDeli by city’super」，以及南區豪宅深灣9號8座和北京道一號。

新增的不明源頭本地個案編號#5216，為28歲男社工，在心理衛生會李鄭屋中途宿舍工作，負責輔導工作，平日主要在辦公室。毗鄰的宿舍共有41院友，有需要時會去辦公室輔導。他居住將軍澳景林邨景榆樓，最後上班日為10月12日，10月13日出現病徵。

衞生防護中心尚未找到社工光顧哪間單車店

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布資料，及晚上最新公布的患者潛伏期行蹤名單，該名男社工曾到位於合誠商業大廈的中華基督教播導會樂泉堂參加祟拜，小組分上、下午，分別共有8人、4人，期間有戴口罩。他當日與3名友人到到高山劇場康姨小廚吃午飯。

他於本周一（12日）與8名院友、1名同事及2名義工，一行12人由沙田踩單車到大埔，期間有戴口罩。他們在沙田新城市廣場大家樂吃飯，期間與其中一名同事同枱。衞生防護中心正了解是在哪一間單車店租單車。

另外，潛伏期間，他曾與一名朋友到將軍澳景林室外運動場打籃球及將軍澳游泳池游水，以及學結他。

康姨小廚公布已安排所有涉事員工進行病毒檢測，並於周四起起暫停營業3天。（康姨小廚FB圖片)

康姨小廚早在Facebook專頁公布，昨日接獲衛生署通知，有一名初步確診者於過去14天曾到訪，為保障顧客及員工的健康，已安排全體員工進行病毒檢測，並即時停業3天或直至所有員工病毒檢測結果為陰性，並會安排專業清潔消毒團隊，為餐廳進行全面清潔及消毒。

男樂手補充曾到港威商場美食廣場

除了男社工到訪過的2間餐廳外，患者潛伏期行蹤名單還有1間餐廳上榜，為個案編號#5205的足跡，即35歲香港管弦樂團男樂手，申報新行蹤曾到港威商場的「cookedDeli by city’super」，他又曾到南區豪宅深灣9號8座及北京道1號。

另外，屬China Secret、豪麗大廈群組的個案編號#5201、33歲男患者，新申報於10月10曾到亞州空運中心。

10月16日新增患者住處、潛伏期內到訪餐廳及大廈

印度返港非酒店​檢疫原因未明

另外，患者居住大廈亦有更新，除了男社工個案的將軍澳景林邨景榆樓外，3宗輸入個案即#5215、#5217、#5218，分別居頤庭酒店銅鑼灣、薄扶林花園6座及帝樂文娜公館。

編號#5217的25歲男子由印度抵港，按照衞生署規定，他應住在酒店檢疫14日，而不應回到住宅薄扶林花園6座。他於昨日乘搭印度航空公司印度航空公司AI314抵港，另三名無徵狀患者＃5219、＃5220、＃5221都乘搭同一班機，在入境檢測呈陽性。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼