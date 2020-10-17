旅遊氣泡｜十國商討瀕泡湯　邱騰華：研為出行進行檢測免醫生轉介

政府日前公布已和新加坡政府就設立「旅遊氣泡」達成原則性協議，商務及經濟發展局局長邱騰華今天（17日）在商台節目上形容，現在本港和新加坡的「旅遊氣泡」做法是務實、安心通道，是一個起步，之後可和其他情況相近的地方落實「旅遊氣泡」。 他又表示，衞生署和機場管理局正在研究為新加坡抵港旅客提供快速測試，政府亦研究部份檢測毋須醫生轉介，有助減低醫療費用。他又首度透露，與另外十國商討「旅遊氣泡」呈膠着，有國家限制只能留在酒店，「甚至有些地方規定要聘請醫療人員陪同」。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，現在本港和新加坡的「旅遊氣泡」做法在全球而言，是務實、安心通道，是一個起步。兩地有互相確認的測檢，目前以能收能放的方式讓旅客往還，疫情轉差時可以作出調整。他指，之後可和其他情況相近的地方落實「旅遊氣泡」，例如內地和澳門。

他又表示，落實「旅遊氣泡」要有兩地互相認可測試，入境本港時要做病毒檢測，有雙重保險。對於等候結果的時間長，以及將來檢測數量增加，衞生署和機管局正在研究提供快速測試，相關成本避免不了，又會引入很多新技術。惟他沒有提及，抵港旅客的檢測費用由誰承擔。旅客在境內期間要做多少次檢測則視乎逗留多長時間。

商務及經濟發展局局長邱騰華，本港和新加坡的旅遊氣泡是務實、安心通道。（高仲明攝）

檢測免經醫生料可減費用

有指透過「旅遊氣泡」出行的旅客進行病毒檢測需要花費逾千元，邱騰華表示，「我了解經過醫生或者醫院收費通常貴啲，因為要經過醫生，我亦都知道衞生當局傾過，好多呢啲測試如果得到政府認可嘅時候，唔使一定要經過醫生。」又相信其後檢測價格會降低。

早前政府指與11個國家商討建立「旅遊氣泡」，暫時本港只和新加坡達成協議，他說其實還跟另外10個地區接洽，因為對方條件長遠可能窒礙兩地交流而未能成事，「例如有些地區說，你到訪時必須是商務目的，有些地方說你到訪時只能在定點，酒店就在酒店，公司就在公司，不能到其他地方，甚至有些地方規定要聘請醫療人員陪同，我們覺得這些條件對實際防疫雖然有幫助，但並非去到必須的情況。」。

邱騰華9月初表示，一共向11個國家商討「旅遊氣泡」，包括德國、法國、瑞士、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、澳洲及新西蘭，有5至6個國家表示有興趣，當時稱已向日本和泰國有雙邊接觸，而歐盟已委託德國作為代表，協商相關安排，不過最新僅與新加坡達成協議。

他又表示，本地旅遊業界在管理和準備工作上可以做多一點，包括做足防疫措施以應付一旦開通關口，恢復旅遊。

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