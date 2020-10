國泰稱數千員工已簽新約、沒計劃辦三方會面　堅拒改合約或延期

國泰航空裁員重組,「倖存」機組人員最遲須於今日11時59分簽新合約,才可獲發額外津貼。工會認為新約待遇大幅減少,要求延長簽新約時限,並建議工會、國泰及勞工處進行三方會面。惟國泰機艙服務部總經理毛潔瓊今日(28日)發出兩封內部電郵,透露已有數千名機組人員(many thousands of cabin crew)簽新約,重申國泰沒計劃參與有關會面(no such meeting has been scheduled or arranged),亦不會修改新約內容或延長簽約期限,呼籲員工在午夜前簽新合約,以獲得過渡津貼。

國泰機艙服務部總經理毛潔瓊在內部電郵中,感謝數以千計的機組人員願意簽新合約。(I would like to say a heartfelt thank you to the many thousands of cabin crew who have already made the decision to stay with us)。

資方:新合約合乎公司負擔能力

她又說,過去一周已盡力解答員工疑問,並與工會就事件進行四次、每次數小時的會面,對最終無法提供更好條款感抱歉,重申新約條款不會修改,稱公司運營航班顯著減少,新約提供的條件是公司負擔能力內的薪酬。

毛潔瓊強調新約薪酬減幅達四成的說法並未能反映情況,強調雖然員工基本薪酬減少,但有信心航班重新編定後,空服人員可選擇飛行更長時間來賺取更多收入。

她其後再多發一個電郵,強調目前國泰沒計劃或安排參與工會提出的三方(勞工處、工會及國泰)會面(no such meeting has been scheduled or arranged),並再次強調今晚11時59分是簽新約的最後機會,呼籲機組人員盡快簽約,以取得過渡津貼。

國泰航空企業事務總經理黃文傑回覆查詢指,不會安排三方會議,並提醒各同事,今晚23:59是獲得最多過渡支援的簽署期限。他重申,重組計劃旨在盡可能保留最多的工作崗位,應對新冠疫情過後的旅遊新常態。此外,透過一連串重組措施,包括機師和機艙服務員的新服務條件,將使現金消耗每月減少約5億港元至10-15億港元,達致更可承擔的水平。