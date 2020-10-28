國泰稱數千員工已簽新約、沒計劃辦三方會面　堅拒改合約或延期

國泰航空裁員重組，「倖存」機組人員最遲須於今日11時59分簽新合約，才可獲發額外津貼。工會認為新約待遇大幅減少，要求延長簽新約時限，並建議工會、國泰及勞工處進行三方會面。惟國泰機艙服務部總經理毛潔瓊今日（28日）發出兩封內部電郵，透露已有數千名機組人員（many thousands of cabin crew）簽新約，重申國泰沒計劃參與有關會面（no such meeting has been scheduled or arranged），亦不會修改新約內容或延長簽約期限，呼籲員工在午夜前簽新合約，以獲得過渡津貼。

+ 2 + 2 + 2

國泰機艙服務部總經理毛潔瓊在內部電郵中，感謝數以千計的機組人員願意簽新合約。（I would like to say a heartfelt thank you to the many thousands of cabin crew who have already made the decision to stay with us）。

資方：新合約合乎公司負擔能力

她又說，過去一周已盡力解答員工疑問，並與工會就事件進行四次、每次數小時的會面，對最終無法提供更好條款感抱歉，重申新約條款不會修改，稱公司運營航班顯著減少，新約提供的條件是公司負擔能力內的薪酬。

毛潔瓊強調新約薪酬減幅達四成的說法並未能反映情況，強調雖然員工基本薪酬減少，但有信心航班重新編定後，空服人員可選擇飛行更長時間來賺取更多收入。

她其後再多發一個電郵，強調目前國泰沒計劃或安排參與工會提出的三方（勞工處、工會及國泰）會面（no such meeting has been scheduled or arranged），並再次強調今晚11時59分是簽新約的最後機會，呼籲機組人員盡快簽約，以取得過渡津貼。

國泰航空企業事務總經理黃文傑回覆查詢指，不會安排三方會議，並提醒各同事，今晚23:59是獲得最多過渡支援的簽署期限。他重申，重組計劃旨在盡可能保留最多的工作崗位，應對新冠疫情過後的旅遊新常態。此外，透過一連串重組措施，包括機師和機艙服務員的新服務條件，將使現金消耗每月減少約5億港元至10-15億港元，達致更可承擔的水平。