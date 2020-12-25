強制檢測｜富仁樓一家六口一齊做　商戶：驚俾人罰多過身體健康

政府再次發出強制檢測令，強制鑽石山富山邨富仁樓居民進行檢測，並安排華大基因於富仁樓對開空地為居民進行檢測，服務提供至29號。今日（25日）早上十點已有大約20至30位居民排隊進行檢測。 有居民一家六口一同前來進行檢測；亦有市民因上班關係，將小朋友交由居住於於富仁樓親戚照顧，所以特意帶小朋友進行檢測；有附近商戶表示，在強制檢測令前根本無人進行檢測，唯檢測令後居民馬上排隊進行檢測，更出現人龍，指市民怕被罰多於關心自己健康。

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鑽石山富山邨富仁樓有四宗新冠肺炎確診個案，當中三宗更為源頭不明。政府於昨日（24日）公布強制檢測令，強制居民及在大廈逗留超過兩小時的市民進行檢測，華大基因於富仁樓對開空地設置檢測站，為居民提供檢測服務至29號。

取得陰性證明，以免被「封樓」禁出入

今日（25日）早上十點，檢測站有大約20至30人排隊進行檢測。有居民指早前已領取政府派發的深喉唾液樣本包進行檢測，但由於樣本包只會於結果呈陽性時提供短訊通知，並不會提供陰性檢測證明，有居民擔心發生類似昨日（24日）乙明邨的「封樓」事件，需要出示陰性證明才可進出大樓，所以不少居民都特意再進行檢測，以取得陰性證明。

一家六口做檢測，不知中招單位感擔心

陳女士一家六口一同到檢測站進行檢測，她表示由於不知道出事單位位於哪一層，所以都驚受到感染；她又表示自己甚少出街，個幾星期都留在家中，而最近家庭聚會都只是做冬，唯今日才一家六口到樓下進行檢測；陳女士又指，檢測中心於樓下都很方便，如得閒可能會在未來幾天再做多次。

擔心封樓需陰性證明，進行多次檢測

凌小姐帶同小朋友進行檢測，她指自己並非住戶，但上班時將小朋友交由居住在富仁樓的婆婆照顧，因逗留超過兩小時所以要進行檢測；凌小姐指星期一已交過一次深喉樣本，但因沒有短訊，都擔心封樓，而自己又要返工，未能全日照顧小朋友，所以都進行檢測以取得陰性證明，以防萬一；凌小姐又表示自己與小朋友都甚少出街，即使往年會一大班親戚做冬的冬至，今年都因為疫情而沒有做冬。

▼疫情下的平安夜▼

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怕被罰多於關心自己健康，宣布強制檢測即現人龍

在富仁樓樓下地舖工作的周先生指，自己雖然並非需強制檢測的市民，但由於只是在舖頭對開，十分方便所以也進行了檢測。周先生又指昨日公佈強制檢測前，只有很少人會到檢測站進行檢測，「啲街坊行過問佢地，個個都話唔驗唔驗，三點前一個人都冇，行過去做就得，但張竹君話強制檢測之後，個個即刻落晒嚟排隊」，周先生又認為，大家都是怕被罰多於關心自己健康，否則都不會宣布強制檢測才排隊；周先生又指雖然即將有疫苗，但都會先等別人打先再打「試第一通常都冇咩著數」，「又唔係後生，有咩副作用就大件事」。

富仁樓居民的胡先生認為今次的檢疫安排混亂，之前做過唾液檢測，又要做一次鼻咽棒檢測來取得陰性證明，「搞到老人家陀陀轉」；又表示「自己衰唔緊要，左右隔離影響好大」，所以檢測清楚保障自己與鄰居。同為富仁樓居民的伍先生則批評政府政府做得唔好，「一早應封晒啲機場」，「應該早啲封關，醫生都罷工 ，仲唔封機場？」

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