圍村婦瞞全家辦移英險釀家變　移民顧問評移民潮：係走難式離開

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-24 11:00

宣布《港區國安法》將實施當天，首席移民顧問文偉成的辦公室，所有案頭電話同時響個不停，無論顧問抑或行政同事，打得入公司的電話都接到來電。辦妥申請的港人問如何提早離港，未辦理的就想盡快約見他們。 前年反修例運動至今，移民海外的港人持續增加，文偉成指，港人擔心國安法的反應很明顯，他們在能力範圍內以任何方法移民，有生意的就生意移民，有錢的就投資移民。 （系列之四）持有BNO的港人於本月31日起可與家人申請簽證居留英國並入籍，經「5+1」方案，申請人居英5年後申請居留權，再住滿1年可申請成為英國公民，計劃容許其帶同受養人赴英。

有人形容《港區國安法》是「二次回歸」，結果首席移民顧問文偉成經歷第二個移民潮，他稱不少顧客擔心走不到，「感覺佢地唔返嚟」。（黃寶瑩攝）

BNO簽證新方案未出爐，有父母見香港社會動盪，為了子女的將來，售出廠房和寫字樓，籌集資金盡快移民。隨着英國去年7月放寬BNO簽證移民，他留意到有港人暫緩投資移民計劃，以等待英方公布更多細節。他形容，新方案下只要BNO持有人「養得起自己」即可申請，門檻比投資移民等簽證大大降低，其他簽證的客人差不多全部改辦BNO。

BNO簽證這條新路徑吸引，佔移英申請的八成半。移民顧問公司英君集團最高峰時每天收達100個查詢，比以往飆升5倍以上，查詢當中又有一至兩成人落手辦理申請。而去年的申請比前年同期增四成。

【移居英國】系列之一：港媽花4年耗7萬移加不順 為陪女讀書攜百萬轉BNO移英

港人不分年紀趕着移民。文偉成表示，以前移民的主要是40至50歲、經濟能力較好的港人，現有許多20至30歲年輕人移民。過往移民學生多數正值升讀中學或高中，以銜接英國學校，「而家咩年紀都有，未讀幼稚園嘅，讀緊小學，甚至最誇張係大學Year 1、2中途要走，所以完全無話咩年紀，好似走難式，走得嘅就走，讀書再算啦。」

媽媽瞞着全家人辦移民 奶奶冒火變催促

移民浪潮由反修例運動開始湧現，早在前年6月，有媽媽瞞着全家人辦企業家簽證移英，掏盡20萬港元積蓄申請，被圍村奶奶和丈夫發現時，他們生氣得幾乎趕走她。之後爆發連串社會衝突，奶奶的態度180度轉變，反過來追問她移民申請批核了沒有，催促她帶兒子孫兒離港。一家五口的申請前年10月批出，去年3月抵達英國。文偉成說，前年時勢逼使港人思考這個地方還是否適合生活，不論政見黃藍。

【移居英國】系列之二：投資移民成本高 中年港男轉用BNO舉家移英 決不回流

現年29歲的他在雨傘運動的2014年入行，回顧大批港人於2014至2016年間紛紛移民，人數曾經放緩，亦未及是次眾多，「淨返嗰啲可能係plan plan吓，覺得（本港形勢）OK啦，半放棄。旺角衝突都未有咁多人移民，去到今次就真係好多人都對香港死心」。前年6月9日100萬人反對《逃犯條例》修訂遊行，6月12日再有200萬人上街，政府未有撤回修例，他指6月已有許多港人計劃移民，當時尚未發生頻繁和更嚴重的衝突。

文偉成在雨傘運動的2014年入行，他描述移民人數幾年間曾經放緩，亦未及是次眾多，「旺角衝突都未有咁多人移民，去到今次就真係好多人都對香港死心」。（黃寶瑩攝）

辦理移民時，港人須向警方申請簽發無犯罪紀錄證明書（俗稱「良民證」），根據警方數字，2019年有33,252宗申請，是自1998年起錄得最多，反修例運動期間每月更有超過3千宗。僅次2019年的是2020年，有29,251宗。

文偉成協助多個家庭辦理移民，他指，除了資金之外，他們最大考慮都是家人，視乎一家人有否共識，包括有否兄弟姊妹分擔照顧在港家人。他續指，若一家四口移民英國，準備一年生活費就好足夠，以每月2萬港元生活開支和1.5萬港元租金計算，一年需約42萬港元，以港人能力，一年內應該找到工作。

疫情無阻港人移英 隨第二個移民潮決意離開

疫情反覆，英國下令封城鎖國，文偉成表示，短期對港人抵達英國日期有影響，但不影響他們移民的決定。疫情持續一整年，人們適應疫情，身處香港的反而比在英國的港人更擔心。他保守估計，約290萬合符BNO資格港人之中至少1%會移民，即2.9萬人。他預料不止這個數目，而且BNO持有人可帶上家人，或有5萬人離港。

【移居英國】系列之三：一家四口用LOTR抵英 港爸：遲些不知能否用此方法離港

社會前景黯淡，他無奈地認為BNO新方案可能是導致三贏。脫歐完全落實，出名勤奮的港人有助振興英國經濟；簽證條件寬鬆，港人難得有機會移民；而港府和中央樂見反對政府的市民離開。傳聞港府會出手阻撓反擊英方給予居留權，他覺得做法是摧毀性，如今社會運動半擺平，屆時只會引發另一波示威。

有經歷過回歸的港人告訴他當年認為可留低此地，廿年後再萌生移民念頭，並去意已決：「九七嗰時叫做睇定啲、望下，而家係望完啦，咁走唔走？」有人形容《港區國安法》是「二次回歸」，結果他經歷第二個移民潮，親手送走多個港人舉家遠赴外地，他稱不少顧客擔心走不到，「感覺佢地唔返嚟」。

近來不少朋友私下問他移民意見，他說自己也有考慮移民，惟待女兒出生再作打算。