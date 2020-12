【校園天地】香港學生輔助會小學小一英語精進班造全方位英語環境

學習一定在課室內進行? 相信這個想法絕對不獲香港學生輔助會小學(下稱「輔小」)一班教師團隊的認同。 輔小為一所「基督教」學校,本著「一切為了孩子」的信念,透過宗教的薰陶、道德的培養和濃厚的閱讀氣氛,配合活潑且與時並進的課程設計,奠定學生終身學習的基礎。 環境與學習息息相關,故此,輔小致力善用空間,於千禧校舍內每個角落拓建「學習延展區」,令環境變得有趣、吸引和生活化,學生寓學於樂,投入參與,喜愛上學。

2018年3月澳洲悉尼英語遊學團。(香港學生輔助會小學圖片)

開設一年級「英語精進班」,增加以英語為主要學習語言的科目

教師心聲分享

在教學上,為了讓學生把握第一學習階段的寶貴學習時間,能有效地學習和運用英語,輔小由2020/21學年一年級開始,開設一班「英文精進班」,精進班以英語為主要的教學語言,除英文課外,數學和常識科均採用英語教材,為已達到一定英語水平的學生,進一步加強英語學習機會。英文科科主任黎華平補充︰「在課堂內、外,英文老師均會以英語與學生溝通,盡力為學生營造英語環境。我們亦以學生為本,課堂上如遇一些比較複雜的概念,老師亦會以廣東話輔助教學。」下午時段學校亦提供兩節『英語增潤課』,當中包括RWI英語拼音課程、英國文學初探、學習國際音標等,目標在於從小培養學生學習英語的興趣,透過更多機會的聽、寫、說、讀訓練,以提升學生的英語能力。

數學科陳家儀老師描述上課情形︰「為使學生學得開心並提升他們的思維能力,我們在數學科的教學設計上提供不同形式的課堂活動,以英語學習數對一年級學生來說並不是一種障礙,他們反而更認真、更投入地思考和回答問題,每天都期待上數學堂!」

小一英文精進班與校長及班主任合照。(香港學生輔助會小學圖片)

常識科劉敏玲老師描述學習情況︰「這是一群好學、愛發問、愛發掘的學生,以英語上課令他們更加勇於以發言和討論。每次的實驗、探究課堂都會出現令老師驚喜的答案或提問。」

正常課堂以外,逢星期六上午,外籍英語老師Miss Veronica會以1:3比例的小組形式,透過Microsoft Teams為學生提供英語會話訓練。



外籍英語教師Miss Veronica表示︰「It is a select group of energetic and inquisitive children. Not only do they display innate enthusiasm for learning new concepts, they relentlessly exchange and present ideas at every opportunity. Small group interactions allow me to cater the meeting agenda for their diverse interests. The children’s development in terms of language use and world knowledge has been progressing rapidly as weeks go by.”(這是一班充滿活力和好奇的孩子,他們不只對於學習新思維展現出內在的熱誠,更能把握機會努力不懈地與同學交流及表達意見。小組活動讓我能照顧學生之間的不同學習取向,學生在開學後短時間內快速成長,特別是在語言學習和對於這個世界的知識上。)

我愛看英文圖書。(香港學生輔助會小學圖片)

小一家長心聲分享

蔡明希同學家長表示︰「明希每日回家都高興,很興奮地與我分享在學校的學習情況,上學只短短兩三個月,就已很愛學校、愛老師、愛同學,令我們感到很欣慰。」

鄧芷晴同學家長表示:「芷晴每日都很期待上學,加入英文精進班後英文進步很多,我們也很驚訝只上學短時間,在學校就能流暢地以英語和老師、同學溝通,現在功課也自行在家完成。」

透過多項建設,營造豐富多元的英語學習環境

理想的語言環境對學習外語極為重要,透過「莫葉瑞衡基金」約100萬元的捐款,輔小進一步於二樓建設不同的英語「學習延展區」。當中最大型的工程為把其中一間課室打造成「虛擬實境互動教室」(English Immersive Classroom),內設270度牆身及地面投影機,配合軟件製作視覺、聽覺、冷熱風效和閃光的4D效果,預計2021年1月底竣工。

此外,輔小將增設以廚房和茶座為主題的英語學習空間,配合新科技-VR和AR設施,以環境培育學習興趣。

為進一步增加學生學習英語的興趣,輔小設不同的「獎勵計劃和活動」。學生只要能成功挑戰自我,便可在英語地帶的「電影區」一邊觀賞英語電影,一邊品嘗老師親自製作的精心美點。

配合多元學習經歷,帶領學生走向國際

「小一英文精進班」的推行和校園「學習延展區」的建設猶如把學習英語的優良種子種植於學生身上,輔小老師更為學生提供不同學習經歷,例如各級的跨學科學習活動、Kids 4 kids英語計劃、多項英語校隊訓練及校外比賽、海外遊學團等。負責安排海外遊學團的黃恆之主任表示︰「遊學團對學生來說並不只是觀光遊覽,在旅程中,擴闊學生的視野是我們安排學生參加遊學團的重點。我們期望學生在旅程中體驗他國文化之餘,更能藉此把課堂上所學,運用於實際環境中與人溝通,並把學習目光放遠,走向國際」。

