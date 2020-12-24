【校園天地】中華基督教會基全小學綠火焰計劃 ―― 綠「適」家園

2019冠狀病毒病疫情影響全球生產和旅遊業，令2020年的温室氣體排放水平下降。不過，疫情過後，相信整體碳排放水平又會有所回升。我們作為地球村的一分子，亦應盡一己之力，紓緩氣候變化。學校早前參加了由煤氣公司及聖雅各福群會合辦的「綠火焰計劃 ―― 綠 『適』家園」計劃，我從中學習到許多能於生活實踐的環保知識。

「綠火焰計劃 ―― 綠『適』家園」計劃安排參加者於一月參觀新界東南堆填區內的沼氣應用廠房，學習「轉廢為寶」。（中華基督教會基全小學圖片）

除了工業生產、交通運輸外，堆填區原來亦是温室氣體排放源頭之一。這計劃帶我們走出課室，參觀新界東南堆填區，導賞員細心講解都市廢物的處理方法，廢物被細菌分解後會產生沼氣，而沼氣的主要成分（甲烷）就是温室氣體，直接排放至空氣當中的話，就會造成污染。煤氣公司想出了一個巧妙的方法，就是在新界東南堆填區設立沼氣應用廠房，運用先進技術，將沼氣收集再轉化為合成天然氣。本來有害的氣體得以變成有用能源，既能減排，又能節能，實在是一舉兩得。這就是煤氣公司將「轉廢為寶」變成的實際項目，而我還是第一次接觸如此新穎的環保概念呢！經過這次參觀後，我會改變自己的生活習慣，例如盡量減少產生廢物，還會鼓勵家人和朋友一同身體力行，實踐綠色生活。

黃同學是計劃的金獎得獎者，獲得安排與家人前往兩大主題樂園，認識煤氣的廣泛應用。（中華基督教會基全小學圖片）

除了參觀考察，計劃亦有一些讓我們可以親自動手救地球的活動，其中最令我難忘的便是升級再造工作坊。煤氣公司的義工與我們一同拿起工具，把那些本來要被送往堆填區的紅酒木箱製成實用的書櫃，髹上自己喜歡的圖案，化身為獨一無二的家具。很多「垃圾」其實仍有實用價值，就只視乎人們是否懂得運用創意。

黃同學與煤氣公司義工合力將廢棄材料改造成能提升家居收納空間的家具作品。（中華基督教會基全小學圖片）

我很高興我的作品在激烈的競爭下獲得金獎，令我有機會參加三日兩夜的學習之旅，前往香港兩大主題樂園參觀。發現煤氣除了可以用來煮食，還可以照明，香港迪士尼樂園美國小鎮大街的懷舊街燈就是用煤氣燃點。行程中，我能夠在海洋公園的「澳洲歷奇」展館跟樹熊近距離接觸，令我雀躍非常，原來館內的抽濕機亦是以煤氣驅動，能將室內濕度維持在適合樹熊生活的水平。三日兩夜轉眼便過，和家人在兩大主題樂園學習、遊玩及留宿，這段回憶可謂畢生難忘。

黃同學與煤氣公司義工合力將廢棄材料改造成能提升家居收納空間的家具作品。（中華基督教會基全小學圖片）

整個計劃令我了解到人類與自然共存的重要性，也讓我增廣見聞，學習到如何舉一反三，將環保概念融入生活當中，就如我們於工作坊以雙手實踐「轉廢為寶」的概念。如果我們一直破壞環境，人類將面臨不可逆轉的氣候災難。最後，我衷心感謝煤氣公司和聖雅各福群會，給予我這個珍貴、難忘又富趣味的學習機會。

中華基督教會基全小學 黃少軒同學

（內容由中華基督教會基全小學提供）

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