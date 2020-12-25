【校園天地】天主教伍華小學綠火焰計劃 ―― 綠「適」家園計劃

都市廢物近年有增無減，大幅加重了本地堆填區的負荷，而早前我參加了由煤氣公司及聖雅各福群會合辦的「綠火焰計劃 ―― 綠『適』家園」計劃」，令我了解到生活中一些看似已無使用價值的廢棄物資，只要我們多加一點心思，就能「轉廢為寶」，變成有用的資源。

四位來自天主教伍華小學的得獎學童獲煤氣公司全額資助到香港兩大主題樂園，參加為期三日兩夜的學習之旅。(天主教伍華小學圖片)

計劃有九節升級再造工作坊，教導我們木工技巧，製作實用而環保的小型家具，並且學習到環保3R的概念，分別是Reduce（減少使用）、Reuse（物盡其用）及Recycle（循環再造）。計劃首節工作坊開始前，我們先到聖雅各福群會位於灣仔的升級再造工場，該處展示了許多出自本地設計師手筆的升級再造產品，憑外觀幾乎看不出原材料是廢棄品。

其後，我們與煤氣公司的義工合力利用舊布料、衫鈕、木板等，製成床邊掛袋、木製書架等。義工們在整個過程中非常講究，示範如何工整地剪裁布料、在木架接駁位鑲螺絲等，每個步驟都一絲不苟，他們說這些都是煤氣公司強調的「能工巧匠」精神。床邊掛袋美觀又實用，方便我存放零碎物品（如鑰匙、橡皮圈等），巧妙地增加家裡的收納空間。

通過計劃，關同學認識到煤氣不但製氣過程清潔環保，用途亦多元化，包括能為主題公園內的水池恆溫。(天主教伍華小學圖片)

本來以為「轉廢為寶」只能用於木工製作，但原來亦能應用於能源生產上。我們參觀了煤氣公司位於新界東南堆填區的沼氣應用廠房，認識到堆填區沼氣經過加工處理後，可以直接注入煤氣輸氣管道，供應予千家萬戶。參觀期間，我們還有機會體驗名為「轉廢為能反擊戰」的虛擬實景遊戲，從中學習到有哪些都市廢物種類可以被回收，用作能源生產的一部分。這次參觀好玩又有意義，提醒我們要善用資源，在生活中履行環保。

我在升級再造工作坊中應用這些環保考察獲得的知識，除了床邊掛袋，亦製作了木層架和木製收納擺設，我很高興這三件環保家具得到評審團的認同，獲頒金獎，讓我有機會參加由煤氣公司全額贊助的「三日兩夜學習之旅」，可以第一次去海洋公園，我最喜歡的就是過山車，刺激得很呢！除了玩樂，我亦學習到煤氣作為清潔能源，應用並不限於家中的煮食爐和熱水爐，原來海洋公園「海洋劇場」的水池亦用到了煤氣，透過直燃機空調進行恆溫，讓海豚和海獅住得舒適；此外，香港迪士尼樂園的「美國小鎮大街」充滿懷舊色彩，大街兩旁共22盞復古街燈，想不到也是由煤氣點亮的。煤氣的應用層面如此廣泛，實在是意料之外。

煤氣公司推出「轉廢為能反擊戰」手機應用程式，向下一代灌輸「轉廢為能」的可行性。(天主教伍華小學圖片)

感謝煤氣公司和聖雅各福群會的精心策劃，透過計劃為我帶來寶貴的學習體驗。我亦想再次感謝煤氣公司義工及聖雅各福群會的職員一直以來的悉心照顧及教導，令我們留下畢生難忘的愉快回憶。



天主教伍華小學 關潔瑩同學

（內容由天主教伍華小學提供）

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