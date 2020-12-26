【校園天地】Reading makes me shine筲箕灣崇真學校網上教室體驗

社會新聞
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閱讀是開啟智慧的鑰匙，也是各種學習的基礎，學會閱讀，培養閱讀的習慣，能讓孩子畢生受用。筲箕灣崇真學校一直致力推廣閱讀風氣，營造有利的閱讀環境，讓學生能喜愛閱讀，並且讀得更廣、更深，開拓無限視野。

為讓孩子能體驗閱讀英文故事書的樂趣及學習閱讀英文圖書的方法，本校定於2021年1月16日（星期六）舉行Reading makes me shine！

小學網上教室體驗

詳情如下：

時間：

時段 A -上午 10:00-10:30

時段B-上午11:30-12:00

時段C-下午 2:00-2:30

時段D-下午3:30-4:00

(家長可擇任何一個時段)

對象： K2及K3幼稚園學生

人數上限：每時段 24人

內容：

英文拼音
閱讀分享
妙「筆」可言
英文互動遊戲

費用：全免

截止報名日期：2021年1月8日

查詢及報名：

歡迎於辦公時間致電 25606272 鄧小山主任或進入本校網頁www.skwtts.edu.hk

（內容由筲箕灣崇真學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

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