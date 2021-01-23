抗疫一年｜公院頻爆發群組　醫管局高拔陞：社區多個案鋼門都失守

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-23 08:00

新冠肺炎疫情籠罩香港一年，去年今日（2020年1月23日）本港錄得首名由武漢抵港的確診患者，2003年沙士的痛苦記憶湧入港人腦海，包括醫院管理局行政總裁高拔陞。他接受訪問憶述，沙士時相繼有醫護感染，今次要以零院內爆發及同事因工染疫，不過期望落空，單單聯合醫院及瑪嘉烈醫院的爆發便波及醫護，令約11名員工中招。高拔陞強調對醫院感染控制措施有信心，反指社區多個案，醫院作為最後把關，「幾好波嘅龍門，射得多唔可能一球都唔入」，亦不能排除再有院內爆發，「唔知下次對巴塞定係對皇馬」。

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2003年沙士襲港5個月，造成1755人感染，299人離世，其中醫護有386人染疫，8人死亡。高拔陞當年仍然是公立醫院前線醫生，他憶述沙士多醫護人員受感染，「此消彼長喇，你嘅病人多咗，你能夠做嘢嘅同事少咗，再加上會影響個信心」。現時他已經是醫管局行政總裁，從臨床走到決策，由帶領一個病房到管理8萬名員工，他以零院內感染及同事因工染病為目標，「（否則）幾何式多症，你院內如果有感染時候，交叉（感染）你病人越嚟越多，你處理唔到㗎。」

公立醫院通過頭兩波疫情考驗，但好景不常，去年第三波7月中開始終於失守，伊利沙伯醫院內科A6病房率先爆發，7名病人確診；8月廣華醫院跨病房至少6人染疫，同月東區醫院K5病房4人中招；第四波病毒更突破重圍牽連醫護人員，聯合醫院2D懷安科病房有21人確診，當中9名是醫護；本月（1月）瑪嘉烈醫院內科日間病房爆發，約5人確診，當中兩人為醫護。

你幾好波嘅龍門，射得多唔可能一球都唔入 高拔陞

「已經重新搵過啲專家檢視過成套感染控制，基本上我哋都有信心，我哋成套感染控制係行得通嘅」，高拔陞指醫院的感染控制措施合理，而醫院是社區防線的最後一關，「如果個案多，老實講吖你幾好波嘅龍門，射得多唔可能一球都唔入」，認為是累積風險（Cumulative risk），「你鋼門都係咁話啦，你幾好波都係咁話啦，你不停係咁射，始終有一日係會入㗎嘛」，醫院會分析每宗個案成因，「係世界波定係個後衛接得唔好，定係佢甩左手套呢?」

每日500、800個（確診），頂到幾多日呢

亞洲國際博覽館、北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）等治療設施減輕醫院負擔，高拔陞認為設施越多，的確對感染控制越有利，但始終不敢承諾不會再出現院內爆發，因為無法掌握疫情走勢，「唔知下次對巴塞定係對皇馬」，都無人確實知道需要的設施用量，「每日500、800個（確診），頂到幾多日呢?」

▼亞洲國際博覽館社區治療設施在11月25日起重新啟用▼

+ 24 + 24 + 24

醫管局設有恩恤機制，容許因工感染的醫護人員申請，當局正跟勞工處處理數宗個案。對於聯合醫院及瑪嘉烈醫院爆發，高拔陞指不懷疑有關病人及同事在院內感染，亦可以透過基因排序證明同事感染源頭，若基因排序不同可能代表同事跟病人無流行病學關係，不過並非絕對，大原則是支持同事，使員工有信心，希望申請程序不致太複雜，以往申索個案歷時半年至一年，又指同事使用保護裝備，需靠前線臨床判斷，病房都好方便同事，「真係就咁擺喺度，擺得好方便。」

追究罷工醫護薪金 高拔陞：感覺同事大致認為合理

上任行政總裁近一年半，高拔陞指工作一定要開心，雖然過去一年工作都非常困難，但同事間都互相支持，而去年醫護罷工問題，大會都已提出處理方法，感覺同事大致認為合理，寄語大家向前看。醫管局大會早前決定，向去年2月3日至7日缺勤的員工收回工資，並不會作出其他人力資源方面跟進。有罷工員工昨日（1月22日）陸續收到電郵，指可用支票繳回款項，或直接從下月（2月）薪金扣除。

港府訂購的新冠肺炎疫苗預計下月抵港，疫苗成為曙光，高拔陞指就算疫苗保護力並非百分百，但只要疫苗接種率高，都已經有明顯分別，「你唔係淨係靠個龍門㗎嘛，如果你前面守得好，個龍門就好打好多啦。」他預期傳染病疫症會陸續有來，笑言「希望我退休前唔好再嚟多次！」