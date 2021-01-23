確診破萬｜增81宗累計10010宗　張竹君：料未來幾天數字會再升

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-23 17:23

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（23日）宣布，新增81宗確診個案，本地個案佔78宗，當中有21宗個案為油麻地居民，6宗為深水埗居民。炮台街常安護老中心有個案是在檢疫中心確診，證明該院舍或有隱性傳播。就本港已累計10,010宗確診個案，張竹君預料未來幾日確診數字會上升。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時，過去24小時新增81宗確診個案，當中35宗無源頭，個案編號由#9930至#10010，年齡界乎8歲至92歲。有21宗新個案住油麻地，6宗個案住深水埗。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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其中，炮台街常安護老中心有個案是在檢疫中心確診，證明該院舍或有隱性傳播。張竹君表示，當時有20多位住院長者及約6位工作人員送檢疫，其中一位因不適送往醫院後確診，相信與之前個案相關，該名長者須卧床不能夠周圍走，估計院內受感染有幾個可能，如是從院友、探病人士、職員等，但目前未有其他確診個案，須再觀察。

就本港已累計過萬宗確診個案，張竹君預料未來幾日確診數字會上升，因為加強檢測。

▼佐敦指明「受限區域」1.23起封鎖▼

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