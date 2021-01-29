新填地街唐樓隔離令屆滿　食肆老闆回店：啲嘢臭晒　唔知點交租

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-29 22:29

新填地街20至26號唐樓一批居民確確診，加上內有多個「劏房」，衞生署本月15日向該大廈發出隔離令，有效期至昨晚（28日）午夜，期間所有人不能留在範圍內。於大廈地下開設食肆的陳先生，被封舖14日，現擔心交租出現問題，「點解政府做錯，要我承擔，嗰日又唔畀我擺返啲食物，啲嘢臭晒掉晒！」他感到非常心酸，又表示不少市民不敢到來附近購買食物，生意回復無期，現時正與業主商討租金問題，並希望政府可以適時協助。 另外，有少數族裔居民表示能夠從返家園，稱感到非常高興，「在檢疫中心好似坐監咁，返到屋企好舒服，唔覺得危險。」

食店老闆陳先生今早5時已返回店舖進行清潔。（梁煥敏攝）

衞生署本月15日發出隔離令 豬流感後首次

衞生署署長本月15日根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）第25條賦予的權力，向九龍油麻地新填地街20、22、24及26號發出隔離令，以便進行接觸者追蹤工作，防止2019冠狀病毒病在大廈及社區擴散，以保障整體社會的健康。在隔離令發出前，民居已被送往檢疫。

署方解釋，由於該排唐樓出現多宗個案，而該處所內有多個「劏房」，亦沒有住客名單，使衞生署衞生防護中心的追蹤接觸者工作出現困難，衞生署署長遂發出隔離令，以便識別可能遺漏的個別住戶，盡快安排他們入住檢疫中心。

這是繼2003年沙士（淘大花園E座）、2009年豬流感（灣仔維景酒店）後，衞生署再次發出隔離令。

我同出邊啲警察講話，間舖係我嘅，想返嚟擺好啲野，佢又唔俾，又唔一早同我講，我點去處理啊？政府搞唔掂，變咗我要去承擔。 新填地街食肆商戶陳先生

食物壞掉 生意大感 食肆老闆雙失

佐敦新填地街20至26號單位的居民，昨晚完成14日檢疫之後，陸續回家。於大廈地下位置開設食店的陳先生與一店員今早5時已回到店內收拾、大清洗，「啲食物臭晒，掉咗兩三大袋嘢食，見到都心酸。」

陳先生說，政府封店太突然，根本來不及將食物放入冰箱內，全部變壞，損失慘重。他說，連日來不能開業，現正擔心交租問題，「呢條街而家靜晒，我14日又做唔到生意，邊個夠膽嚟，全部只剩返附近住嘅唔驚，而家先做到1,000蚊生意，業主仲未考慮可以點算。」有期望政府能夠了解他的難處，可適當作出協助令他渡過難關。

陳先生說，政府封店太突然，根本來不及將食物放入冰箱內，全部變壞，損失慘重。（梁煥敏攝）

居民：回到家中感到「very good」

另外，於大廈居住的Limtu 説，昨日已經從檢疫中心返回家中，感到非常「安樂」。他表示絕對不擔心家居的安全問題，「大廈走廊、樓梯清潔晒，而家好乾淨，住咗10幾年都唔覺得有問題。」

他又表示連日來於檢疫中心感到非常苦悶，每日只是坐著「等時間過」，能夠回到家中感到「very good」，回到家只是簡單清潔一下便可以居住。另外亦有居民購買清潔用品回家清潔家居，表示現時已經解封，相信已經安全。