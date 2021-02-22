復課｜小學做足三手準備　小學生：復課開心又傷心　驚追唔上進度

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-22 13:55

農曆新年假期結束，全港學校可在符合教育局條件下，今天（22日）全面恢復半天面授課堂。有學校稱已做好「三手準備」，以應對疫情下的不同情況。 復課首日，有小六學生對復課感到「開心又傷心」，因為可與同學見面感到高興。但升中在即，他們亦坦言會擔心疫下上課影響成績，跟不上進度。

只用Zoom教學成效不理想

記者今早到福建中學附屬學校觀察，學校今日安排小一、小五及小六共300餘名學生回校上課。福建中學附屬學校校長徐區懿華稱，學校已做好「三手準備」，以應對疫情下的不同情況，包括採用半日時間表，將一節課壓縮至半小時，讓學生能早15分鐘回校上課；以「Zoom」模式網上授課；以及「三日錄影+兩日Zoom」混合模式。

徐區懿華坦言，若只以「Zoom」模式上課，教學成效不如理想。而採用錄影及Zoom混合模式，老師可在影片中插入問題，確保學生理解教學內容，再向前推進教學進度，若學生未能回答問題，他們可以回放影片，老師亦會於Zoom實時授課時間，為學生解難釋疑。徐區懿華認為，此模式能有效提升學生自學能力，讓他們主動學習。

疫情下準備升中，鄧同學直言「擔心就一定有」，指現時每日只能上課半日，教學進度遠比以前快，有時會「抄唔切notes」，擔心會影響課業。（黃穎津攝）

回校見同學感開心 惟憂升中成績跟不上

小六學生鄧皜韡稱，對復課感到「開心又傷心」，他稱因疫情開係，與老師同學平日都較少見面，因此對與同學見面感到雀躍。但他亦坦言「我嗰班嘈咗少少」，會較難專心上課。疫情下準備升中，鄧同學直言「擔心就一定有」，指現時每日只能上課半日，教學進度遠比以前快，有時會「抄唔切notes」，擔心會影響課業。他續指，老師會與他們重溫網課內容，平日也會一星期一次的補習，故壓力未算太大。

馮同學相當擔心自己成績會受疫情影響，跟不上進度，稱「未有中學收就要好努力好努力」。（黃穎津攝）

另一位小六學生馮楠同樣對回校上課與同學重聚感到開心，認為網課與面授課程各有優勝之處，網上授課可隨時回放教學影片，而面授課程則可即時向老師提出問題。疫情之下升中在即，馮同學亦相當擔心自己成績會受疫情影響，跟不上進度，稱「未有中學收就要好努力好努力」，故平日會與3至4個同學組成學習小組，一同溫習。

▼2月22日小學復課▼