滯英人士回港無望　港府續限巴西、愛爾蘭、南非及英國旅客禁飛港

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-27 18:37

政府今天（27日）公布，鑑於全球疫情持續嚴峻，港府繼續禁止登機當天或之前21天，曾逗留極高風險地區超過兩小時的人士，即巴西、愛爾蘭、南非及英國旅客來港。 政府表示，明白上述指明地區的措施非常嚴緊，無可避免會影響到部分身在這些地區本港居民的回港行程，然而有必要延續有關安排，嚴防新變種病毒輸入。

政府今天（27日）公布，繼續禁止登機當天或之前21天曾逗留極高風險地區超過兩小時的人士登機前來港，即巴西、愛爾蘭、南非及英國。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府會繼續維持在《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下適用於曾在極高風險的A組指明地區逗留人士登機到港的限制措施，以及《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）、《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）及第599H章下，對曾在中國以外地區逗留的抵港人士的21天強制檢疫要求。

所有於登機當天，或之前21天，曾逗留極高風險地區的A組指明地區超過2小時人士，不會獲准登機前來香港。A組指明地區即巴西、愛爾蘭、南非及英國。

而甚高風險的B組指明地區，及中高風險的C組指明地區。所有到港當天或之前21天，曾在中國以外地區逗留的抵港人士，不論經機場或陸路口岸抵港，須在指定檢疫酒店強制檢疫21天。而曾在B組指明地區逗留的抵港人士，須於登機前出示預定起飛時間前72小時內進行的新冠病毒病核酸檢測陰性結果證明。

政府表示，明白措施非常嚴緊，維持限制登機要求，亦無可避免會影響到部分身在有關地區的本港居民回港。然而政府有必要延續有關安排，嚴防新變種病毒輸入，以保障本港整體社區健康。

政府會繼續密切監察情況，包括全球及本地疫情的發展，和出入境人數的變化，有需要時會調整登機及強制檢疫要求。

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