2元乘車｜跨境B8線須多付$1.6　婦嘆：我都七十歲仲搭到幾多程？

消息指，政府將調整長者2元乘車優惠，以每月240程車為上限，而10元以上車資，將會改為兩折計算。以許多長者乘搭、車資為18.1元的B8巴士為例，長者車資將增加至3.6元，比原本高1.6元。有逾70歲的市民反對措施，嘆謂：「我都七十歲，仲搭到你幾多程車呢？」



巴士B8路線車資為18.1元，政府調整2元乘車優惠後，長者需支付3.6元。記者今午到B8大圍總站觀察，發現大部分乘客均為長者。

一名年逾70歲的婆婆表示，雖然政府調整2元優惠後，長者車資僅增加1.6元，不會影響她的乘車意欲，但她笑說「我都七十歲，仲搭到你幾多程車呢？」她表示，自己每月最多只搭1次B8，平時亦不常乘車外出，質疑相關措施未必能幫政府節流。

年逾65歲的李婆婆幾乎每星期搭一次B8北上買菜，她指政府調整優惠後，會減少她搭車的意欲，故反對相關措施，「與其扣埋我哋一蚊兩蚊福利，不如諗下高官減人工好過啦！」

亦有長者支持政府調整優惠。77歲的陳伯伯每星期搭兩至三次B8，他指即使政府調整優惠，其車資也只是上漲不到兩元，不會影響他的乘車意欲。他又指，留意到部分長者恃住有優惠「亂咁搭車」，「明明行路行到又搭車，或者搭巴士平啲但走去搭小巴，反正畀最多錢嗰個係政府」他認為，現時政府財政出現困難，應當適當調整福利，故支持相關措施。