2元乘車優惠過$10變兩折　市民稱雖增幅不多但不公：啲官要一齊減

消息指，政府下周三（26日）財政預算案會公布2元乘車優惠調整方案。其中，10元以上的車資不再只收2元，而會以車費兩折計算。有長者得悉消息後大呼不公，家住上水的林先生經常搭乘會展駛往粉嶺的978號線，一天搭兩程計原每日車費只須4元，在新方案下，每程車費是原價27.9元的兩折即約5.6元，即每程多付3.2元，每月就或多付約200元。林先生雖稱調整額對他生活影響不大，但認為不公平：「減下啲官啦。我哋慢慢捱上嚟，啲官幾十萬一個月。」



林先生稱，金額的調整對他影響不大，但認為不公平。（王海圖攝）

住在上水的林先生經常搭乘由會展駛往粉嶺的978號線。以一天搭兩程計，每日車費只需4元，20日車費則需80元。在新方案下，每程車費是原價（27.9元）的兩折，即5.6元；以一天搭兩程計，每日車費需11.2元，20日車費則需224元。

林先生稱，金額的調整對他影響不大，但認為不公平：「減下啲官啦。我哋慢慢捱上嚟，啲官幾十萬一個月。」翻查資料，行政長官李家超月薪為47萬元。

王先生認為應「大家一齊減」。（王海圖攝）

王先生同樣認為應「大家一齊減」：「財赤大家都要負責，啲官、議員一齊減就滿意。冇理由只係減長者，好唔公平。」

梁女士認為，長者的車資有限，主要開支是在醫療。（王海圖攝）

梁女士則認為，長者的車資有限，主要開支是在醫療；而沒有了原本有的優惠令她感覺十分不好：「金額唔係問題，個做法有問題。不過冇得講啦，長者係弱勢社群。」