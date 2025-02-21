2元乘車｜撥款金額持續攀升　60-64歲受惠後開支倍升至30億元

政府自2012年推出兩元乘車優惠，至今已經逾12年，惟相關財政支持不斷攀升，由2013/14年度約5.1億元，到2024/25年的計劃撥款已經高達60億元。其中，政府在2022年擴大計劃受惠人群、即60至64歲人士後，撥款由2021/22年的約14億元，增至2022/23年度的30.8億元。



如今政府面對千億財赤，社會熱論是否應削減優惠，今有可靠消息指，政府會維持60歲以上可享優惠，但10元以上車資則改為收取2折，並每月限240程。



2元乘車將調整。（林靄怡攝）

起初計劃相關撥款為5.1億 十年後已增至40億

翻查記錄，兩元乘車優惠在2013/14年度相關財政撥款約5.1億元，到2023/24年度已經接近40億元。由2012/13至2023/24年度，2元乘車優惠推行首12年累計支出已達到162億元。而2024/25年計劃撥款預算更會達到60億元。

葉劉淑儀（廖雁雄攝）

葉劉淑儀指交通津貼開支增加得很快 官員都非常擔心

行政會議召集人葉劉淑儀在2023年曾接受報章專訪時，表示政府在交通津貼上的開支增加得很快，不少官員都非常擔心，指出單計長者及合資格殘疾人士的兩元乘車優惠，每年已多達70多億元，憂慮「好快就100億」。

陳茂波（黃浩謙攝）

陳茂波：如果咩都唔改 長遠上財政不可行

政府早前表明財政赤字預算約為1000億元以下，財政司司長陳茂波亦表明，如果2元乘車優惠「咩都唔改」，長遠上財政不可行，但承諾年滿65歲享2元乘車優惠是「絕對不會取消」。

60至64歲人群補貼金額佔多，因為多數公共交通營辦商本身已向65歲或以上長者提供票價優惠，因此當政府向營辦商發還優惠車資補貼時，是以價惠後票價減去2元的差額，而60至64歲人士車資多數仍以全價計算。

事實上，政府在2022年擴大計劃受惠人群、即60至64歲人士後，撥款由2021/22年的約14億元，增至2022/23年度的30.8億元。

不過，民建聯及工聯會曾有份爭取兩元乘車優惠受惠群組擴大至60至64歲，如今均反對削減優惠，認為滅赤可從其他地方著手。對於今次的方案，兩者均表示理解、可接受，但仍希望兩元乘車優惠維持不變。