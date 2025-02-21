2元乘車優惠｜周永新：滿65歲者或感不公　方案未能慳錢應改門檻

新一份財政預算案下星期三（26日）公佈。消息指，長者「2蚊乘車」優惠門檻維持60歲，但新增每月240程的限制。10元以下交通費繼續收2元，10元以上的車資將改為兩折計算。例如8元車資，長者只需要付2元；20元的車資就會收2折，即長者實付4元。



財政司司長陳茂波早前表示，年滿65歲長者享2元優惠「絕對不會取消」，惟現時方案同樣收緊65歲人士的待遇。港大榮休學者周永新認為，計劃開支大增是基於調低門檻至60歲，65歲人士或對新方案感到不公道。他又認為，人口壽命不斷延長，交通費節節上升，政府沒有就每人每月資助額「封頂」，新方案未必能減少支出及控制增幅，長遠應考慮將門檻調升至65歲。



港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新。（資料圖片/鄭子峰攝）

助減長車短搭 惟憂長者減少跨區活動

港大榮休學者周永新形容這是一個「折衷方案」，避免太大改動令長者反感，亦認同新方案有助減少長者長車短搭的問題。不過，他憂慮部分長者可能基於支付的車費增加，不願意跨區探親及活動，有違政策鼓勵出行的原意。

係一個折衷方案。如果政府削減得太緊要，長者都會好反感。我相信都係顧慮到政治方面，因為部份政黨支持降低年齡，想避免政治上嘅尷尬。 港大榮休學者周永新

周永新：65歲或以上的長者或感到不公道

財政司司長陳茂波今月2日在電台節目表示，年滿65歲長者享2元優惠「絕對不會取消」。如今65歲或以上長者優惠沒有取消，但有改動，車費達10元就無法享有僅付2元的優惠。周永新認為他們或會感到不公道。

原先65歲嘅長者可能覺得呢個改變唔係好公道…… 因為降低至60歲令支出增加，影響佢哋原先影響嘅福利，有所限制。 港大榮休學者周永新

翻查資料，政府2元乘車優惠的開支連升三個財政年度。由2020-21年度向各公共交通營運商補貼約10.2億元，升至2023-24年度的39.99億元，迫近40億元。

周永新認為65歲或以上的長者或感到不公道。（林靄怡攝）

未必可以減少支出及控制支出增長

周永新又批評，新方案未必能為庫房「慳錢」。隨着長者壽命延長，車費不斷調升，大部份車程只需支付2元，政府亦沒有就每人每月交通費資助「封頂」，周永新認為未必能夠減少支出及控制開支增長。

周永新又不排除，部份精打細算的長者或會把車資超過20元的車程一分為二，試圖將車費壓低。例如25元車費，新方案下長者要付5元。若能分為兩段少於10元的車程，便只需付4元，變相政府未能節省補貼。

周永新建議長遠考慮門檻改回65歲。（資料圖片）

長遠應考慮門檻改回65歲

周永新去年12月撰文，認為政府要開源節流，首先應檢討社會福利，削減時應確保市民基本生活和需要不受影響。他又認為削減福利除了節流，亦能把資源調去發展其他急需的服務，更有效率使用資源，同時亦能夠達到發展的目的。他當時建議60至64歲長者每月乘車補貼額700元「封頂」，更徹底的辦法是把合資格年齡門檻回復到65歲。

周永新指自己立場不變，政府長遠應考慮調升門檻至65歲。他指60至64歲人口現時就業率約六、七成，未來只會繼續上升，屆時2元乘車優惠計劃的公帑支出「控制唔到，亦都減唔到」。