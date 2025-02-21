2元乘車優惠檢討｜有長者支持設限減「濫用」 惟65歲以上應不變
撰文：賴卓盈
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有消息指，政府將為2元乘車優惠設限，每月最多乘搭240程車，10元以上車費則以兩折計算。有長者支持，認為可以杜絕有人「濫用」優惠，但政府可只僅調整60至64歲群組乘車優惠，65歲以上長者，則維持不變
年逾65歲的李小姐支持政府調整2元優惠，指留意到不少長者濫用相關優惠，「可能唔係咁有需要出去都會搭。」她表示，政府可以僅調整60至64歲人士的乘車優惠，至於65歲以上長者則維持不變，「仲有工作能力嘅就可以適當收窄。」
居住於大圍的張先生67歲，每星期3日會乘港鐵到北角探望親人，單程成人車費為19.5元，若政府調整2元優惠，他每日需支付來回程約8元車費，比現時貴一倍。他指，雖然對他影響不大，但指有不少基層長者需跨區看醫生，如果提高他們車費負擔是「雪上加霜」。
張先生又指，沒留意到有濫用情況。「巴士可能會有，但地鐵又唔見……我諗唔會有人特登搭多程地鐵掛。」建議政府可研究如何對症下藥，如為65歲以上長者保留地鐵優惠等。
65歲以上的陳先生亦不認同「濫用」說法，指自己有需要才會搭港鐵，如買菜、看醫生等，故希望保留2元優惠。
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