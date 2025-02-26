康橋之家被指未付女院友性侵案賠償　被高院頒令清盤

殘疾人士宿舍康橋之家被爆多宗醜聞，包括前院長張健華涉性侵女院友，張所涉的刑事程序雖夭斬，但事主家人續向張及康橋索償，區域法院去年裁定康橋及張須賠償119萬元，康橋須付35萬。惟事主家人指康橋未付款，並向高院申請將康橋清盤，高等法院今（26日）開庭聆訊，康橋沒代表應訊，事主家屬的法援署代表亦稱康橋沒有遞交反對文件，聆案官葉樹培遂下令康橋清盤。



呈請人為涉案女院友，她由母親代為入稟，向康橋護理服務有限公司提出清盤呈請。

康橋之家曾爆出多宗醜聞，包括一宗前院長涉性侵女院友事件。（資料圖片）

張健華被裁定須賠償被性侵女院友86萬，張曾指法官「畀晒面隔離」，明言會上訴。(凌子淇攝)

女院友的母親曾代表女兒入稟，向張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司提出民事索償。其中智友在審訊過程中與女院友的代表達成和解。

區院法官於2024年3月裁定代女院友一方勝訴，又因女院友康復無期，終生要接受治療，需全天候照顧，下令張及康橋護理服務有限公司需賠約119.4萬。張須付七成賠償，即約83.6萬元；康橋護理服務有限公司則需支付三成賠償，約35.8萬元。法官在判辭指，張在案發時曾性侵女院友，康橋護理明顯違反管託責任。

案件編號：HCCW 718/2024