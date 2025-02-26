預算案2025．加稅加價懶人包｜檢討交通收費罰款　加機場離境稅

【財政預算案2025/預算案2025持續更新/預算案懶人包/財赤/滅赤/派錢/煙草稅/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】財政司司長陳茂波今日（26日）公布《財政預算案》，面對龐大財赤，政府需要開源增加收入，表明採取「用者自付、能者多付」的原則，立即一文睇清最新公共服務加價、加稅項目！



1.飛機乘客離境稅由每人120元增加至200元

- 由25/26年度第三季起，將飛機乘客離境稅由現時每位乘客120元增加至200元，預計每年可增加約16億元收入。

2.人才及資本投資者入境計劃將收取申請費600元

- 由即日起，各項人才及資本投資者入境計劃將收取申請費600元，簽證費按逗留期限長短上調至600元或1300元。預計每年可增加約6.2億元收入。

3.檢討隧道、電動私家車牌照費、咪錶、交通違例事項罰款

- 為體現「用者自付」的原則，運輸及物流局會檢視各政府隧道及主幹道的收費。局方亦會檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款，初步估計相關調整可每年增加約20億元收入。

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4.研究向陸路離境私家車徵收邊境建設費

- 研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響。若以每部私家車收取200元為例，每年可帶來約十億元的收入

5.向大型跨國企業集團實施15%全球最低稅和徵收香港最低補足稅

- 政府今年一月已向立法會提交條例草案，以落實經濟合作與發展組織就應對侵蝕稅基及轉移利潤而推出的全球最低稅方案，向年度總收入7.5億歐元或以上的大型跨國企業集團，實施15%全球最低稅和徵收香港最低補足稅。條例草案獲通過後，由27/28年度起，可為政府每年帶來約150億元的稅收。

邀請馬會研究籃球博彩

財政司司長陳茂波於預算案表示，根據馬會的最新評估，去年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億元。為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。

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