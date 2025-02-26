預算案2025｜陳茂波：問責官凍薪合理　何君堯：肥到鞋都著唔落

財政司司長陳茂波今日（26日）宣讀下年度預算案，全體問責官員、公務員、司法人員和各級議員全部凍薪。但由於預算案同時宣布收緊長者2元乘車優惠、取消學生津貼等涉及民生措施，輿論不禁疑問為何月薪三十多萬元起標的問責官員不減薪，以起共渡時艱的示範作用。



財政司司長陳茂波在下午的記者會中，開場白中已主動指全體公務員凍薪的決定，是考慮了經濟在過去兩年持續增長，今年預計仍是增長勢頭，就職市民收入有所增加，以薪金名義率計算，就職人士收入增加6.9%，現時勞工市場失業率偏低，有加薪的空間；在財政整合計劃下，政府有系統削減開支，任內削減一萬個職位，可見公共財政會回復穩健，在多方面綜合考慮下，凍薪比較合適。



當記者再追問為何問責官員不減薪或會否考慮捐出部分薪金，以示與民共渡時艱，陳茂波指派回應的財經事務及庫務局常任秘書長黎志華稱，公務員和司法人員等凍薪安排，稍後會有公布。後來，陳茂波再回應問責官員為何不減薪，則重覆其開場白中有關公務員凍薪的理據，強調認為凍薪已是合理的安排。



選委界立法會議員何君堯不滿問責官員沒有減薪，未能起共渡時艱示範作用：「自己（政府）一毛不拔！」並二次創作已故賭王何鴻燊名句，指高官「肥到鞋都著唔」若無一個好理由，會對預算案投下反對票。另一名選委界議員林順潮雖然指今年凍薪是合理選項，但指若明年形勢嚴峻，必須要減薪。



陳茂波（左二）回應問責官員為何不減薪時，強調經考慮後認為凍薪是最適合安排，黎志華（左一）則指公務員事務局稍後有公布（廖雁雄攝）

市民質疑凍薪只是敷衍

而在《香港01》直播記者會期間，留言的觀眾即使不是一面倒關注公務員凍薪，但不少人質疑為何月入三十多萬、四十多萬元的問責官員不減薪，卻要削減涉民生的開支？有市民甚至留言認為凍薪的決定只是敷衍，也有自稱公務員留言指若政府不多引用科技，根本難以削減人手以至達長遠節省開支的目的；亦有市民留言認為應削減議員數目。當有記者問及凍薪會否影響公務員士氣時，即有觀眾留言指：「咁高人工，點會無士氣？」

陳茂波重申由問責官員以至全體公務員凍薪是合適的決定（廖雁雄攝）

政府消息：不減薪是平衡士氣與財政考慮

政府消息人士指，凍薪的決定是聽取不同社會意見後作出的安排，並有諮詢公務員工會，雖然公務員薪酬趨勢調查工作已經啟動，但既然財政司司長已宣布凍薪安排，較大可能毋須繼續進行薪酬趨勢調查。至於為何不等薪酬趨勢調查結果出爐，再按照6大因素從而決定凍薪。政府消息人士指，今次是首次在預算案提出凍薪，是果斷及破局的做法，提早決定可讓各方早有心理準備，沒有實施減薪亦是平衡了公務員士氣及整體公共財政的考量。

至於凍薪可以為政府節省幾多公帑開支，消息人士則指因無法得知今年各方加薪幅度，故不能計算節省了多少公帑。不過，消息指如全體人員加薪1%，需要約29億公帑。

行會召集人葉劉淑儀稱行會成員會否捐薪金，要由行政長官決定。（梁鵬威攝)

行會成員會否捐薪金？ 葉劉淑儀：特首決定

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀則表示，新財政年度所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，指全體行會非官守成員支持此措施，又指是最好選擇。至於行會成員會否應捐出薪金與市民共渡時艱，葉劉淑儀指應由行會主席即行政長官決定。

同是行會成員的民建聯主席陳克勤被問及高官凍薪不減薪，會否令市民不順氣？陳克勤指，千億財赤下，公務員、議員、高官均已對財赤出一份力，認為凍薪是平衡士氣、社會要求因素，今次行政立法司法區議員共同凍薪，體現多個機關對財赤有承擔。

另一名行會成員、經民聯議員林健鋒表示，公務員帶頭減輕政府負擔是應有之義，符合社會整體期望，問責官員、行會、立法會議員凍薪，顯示了承擔責任。

何君堯指問責官員未有減薪未能起共同時艱的示範作用（廖雁雄攝）

何君堯：應一齊窮！高官「肥到鞋都着唔落」

選委界立法會議員何君堯指問責官員沒有減薪，未能起到共渡時艱的示範作用，直言：「自己（政府）一毛不拔！」他並以已故賭王何鴻燊的一句名言：「肥到襪都着唔落」二次創作，形容高官現時「肥到鞋都着唔落」，認為必須要收窄、不要讓自己臃腫。他揚言，如果沒有出現一個好的理由，會反對財政預算：「今年一定投下反對票！」他指政策不夠宏觀：「應該要大家一齊窮。」

選委界立法會議員林順潮指若形勢峻，明年要減薪（潘耀昇攝）

林順潮：若明年形勢嚴峻 分三年減薪

選委界議員林順潮則認為，今年凍薪是合適的選項，但表明若來年形勢嚴峻便必須減薪，並建議減薪宜以3年為一個周期， 3年累積共減8-10%，覆蓋的人員範圍與今年凍薪的範圍一樣，共渡時艱。