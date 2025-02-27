猴疱疹病毒香港首病例 37歲男去年被金山猴子襲擊 4個月後不治
撰文：譚曉彤
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一名37歲男子去年2月下旬在金山郊野公園被猴子襲擊後，確診人類感染B病毒，即猴疱疹病毒，為香港首宗感染個案。衞生防護中心近日公布，該男子受傷後4個月，在去年6月休克後離世。
接觸猴子後4個月休克離世
該名男子過往健康良好，去年2月下旬到訪金山郊野公園，期間曾接觸野生猴子，被襲受傷。到去年3月21日發燒及神智不清，送往仁濟醫院急症室，之後於深切治療部治療，情況危殆。男子的腦脊液樣本經化驗後，證實對B病毒（Cercopithecine herpesvirus, CHV-1）呈陽性反應，是香港首宗病例
衞生防護中心最新一期《傳染病直擊》網上月刊，指病人留醫深切治療部後，到6月17日休克，一日後離世。
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受感染初時似流感 後變成中樞神經系統感染
美國、加拿大、內地及日本曾錄得人類感染猴疱疹病毒個案，主要由猴子咬傷或抓傷而引起，人傳人非常罕見。猴疱疹病毒自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等，而獼猴是香港常見的一種野生猴子。受感染的人最初會出現流感病徵，或會演變成中樞神經系統感染，衞生防護中心曾呼籲市民應避免觸碰或餵飼野生猴子。
台灣衛生福利部曾指，人類若被感染的猿猴抓咬傷，通常在3天至3周的潛伏期後，會有急性發燒、頭痛、淋巴性腦脊髓液內細胞增等症狀。
專家：延遲治療致死率80%
感染及傳染病科專科醫生曾祈殷曾指，被帶有B病毒的猴子抓傷的人，並非所有都會感染，需取決於猴子病毒量高低。他續指，感染病毒後延遲治療致死率約為80%，建議市民如果不幸被抓傷應立即清洗傷口，並盡快求醫，最理想是72小時內獲處方抗病毒藥物。
漁護署曾指沒為猴子做病原體監測
去年衞生防護中心公布病例後，漁護署回覆傳媒查詢指，全港已有1900隻猴子絕育，沒有定期監測病原體。
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