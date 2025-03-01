融樂會解散｜創辦人王惠芬感言：自願清盤總好過被人利用招搖撞騙

香港融樂會昨日（28日）通過解散及自願清盤決議，原任總幹事謝永齡會後形容決定荒謬，指過程沒諮詢員工，會另起爐灶成立「香港多元動力」。融樂會創辦人王惠芬今（1日）發表解散感言，她對謝永齡的說法表示「深感震驚、遺憾、不實」，指自願清盤是深思熟慮的決定，完全支持並尊重，重申絕對信任董事會的專業和誠信。她又提到自己創會的初心是政策倡議，並非作為直接服務提供者，「若然融樂會的初心與使命無法延續，我支持它『寧為玉碎，不作瓦全』，自願清盤總好過被人利用招搖撞騙。」



▼2月28日 融樂會特別會員大會通過解散▼



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香港融樂會昨日（28日）舉行特別會員大會，以大比數16票支持、1票反對，通過成員自願清盤決議。執委會主席莊明蓮會後表示，兩三年前開始考慮解散，認為已達到創會宗旨，形容是「光榮嘅結束」，而商討過程中已諮詢前董事局成員，包括創辦人王惠芬，獲得她及絕大多數人的支持。

會後原任總幹事謝永齡形容決定荒謬、不負責任，「關閉是巨大錯誤」，指上年九月得知醞釀解散，惟被要求保密，並沒諮詢員工。他又引述「接近消息人士」，稱解散原因是「我唔做，又唔想畀人做」。

融樂會創辦人王惠芬表示自願清盤是深思熟慮的決定，絕對信任董事會的專業和誠信。（資料圖片/余俊亮攝）

王惠芬：過去兩年不少人向我表達對最後一任總幹事的不滿

創辦人王惠芬今（1日）凌晨在社交平台發表解散感言，她表示近日得悉董事會決定時，內心百感交集，但完全支持並尊重其決定，並衷心感謝過去24年來每一位董事會成員。她指自12年前辭任總幹事一職，秉持「不在其位，不問其事」的原則，把信任交予董事會與團隊，而過去兩年，不少朋友、支持者及少數族裔市民向她表達對最後一任總幹事的不滿，「我選擇沉默，因為我相信機構的治理應由董事會負責。」

重申創會初心是政策倡議 已一一達成核心工作

她提及，記者會上莊明蓮所說的「光榮結束」，意指當初定立的使命和目標已初步達成，並非指香港已經不存在種族歧視的問題，而董事會成員的笑容，來自於對過去24年努力促成政策改變的欣慰，而非對種族平等現狀感到滿意。

謝永齡昨（28日）不點名批評有人對倡議工作看法狹隘，認為只能以遊行、拉橫額及叫口號等「極端做法」。王惠芬在感言中重申，「創立融樂會的初心與目標清晰而堅定——就是政策倡議」，包括推動立法禁止種族歧視等，這些核心工作已一一達成。

王惠芬說，「在今日的香港，尋找一位既有心志又有能力的總幹事，帶領機構繼續倡議工作，並不容易。」(資料圖片/余俊亮攝)

王：若融樂會初心與使命無法延續 我支持它『寧為玉碎，不作瓦全』

王惠芬表示，昨日收到記者朋友傳來謝永齡的新聞稿，「閱後我深感震驚、遺憾、不實」。她強調，自願清盤是深思熟慮的決定，「在今日的香港，尋找一位既有心志又有能力的總幹事，帶領機構繼續倡議工作，並不容易」。她說當初創會目的，並非作為直接服務提供者，因為這類服務已有不少獲政府資助的機構提供，「若然融樂會的初心與使命無法延續，我支持它『寧為玉碎，不作瓦全』，自願清盤總好過被人利用招搖撞騙。」

她指，為免讓別有用心之人乘機博取關注，只重申絕對信任董事會的專業和誠信，希望公眾明辨是非。

謝永齡：仍需監察服務機構和優化政策 合理方法是續營運非結業

對於王惠芬的解散感言，謝永齡回應道，目前仍需要監察和優化政策，包括為少數族裔提供服務的機構，因此認為融樂會應繼續營運而非結業，合理方法是謀求出路，不是放棄工作。他不解該會為何不初時就向他提及準備解散一事，又質疑若自己表現差，為何會方不換總幹事，而是決定解散，並稱王對他「人身攻擊是沒有證據」。