啟德體育園｜跑手青年運動場率先試跑大讚好大好靚　但有老鼠出沒

啟德體育園設施由3月6日早上7時開始接受預約，當中青年運動場的跑道最早在3月7日可供預約，不過獲得邀請的跑會，昨日（5日）已有跑手率先試跑，並大讚「好新、好大、好靚」。

不過未知是否由於青年運動場旁有數間食肆的關係，場內已發現有老鼠出沒。



跑手率先到青年運動場賽道試跑，大讚「好新、好大、好靚」。（受訪者提供）

跑手率先試場 「好新、好大、好靚」

跑手Joey周三晚上隨跑會率先到青年運動場試跑，感覺這個新場地「好新、好大、好靚」，她到運動場不同位置參觀，身處看台時印象尤其深刻：「感覺好專業、好有大賽氣氛。」

落場試跑，跑道的泰坦地（Tartan）腳感跟其他運動場相若，配置上則較理想，「9條線的跑道外，1500米起點旁另有5至6條100米跑道，有點像馬鞍山運動場但再大一些，跑道旁邊也有較多位置熱身。」

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願付18元租場 「有助提升訓練質素」

公眾想使用這個場地，不單要每人付出18元場租，還要透過網頁或手機應用程式登記成為「啟德體育園之友」會員及預定，Joey認為，願意做上述步驟的人士一定是有訓練需要，相信有助減少「好多行人入去散步」的情況，讓跑手可更專心練習，提升訓練質素，也能夠減少場內可能發生的意外。

她指出，「其實外國好多運動場都要收費，既然游泳池需付費，收錢維護跑道和設施我覺得也是應該的，所以我會支持。」

啟德青年運動場門外所貼的告示。（顏銘輝攝）

啟德青年運動場門外所貼的告示。（顏銘輝攝）

啟德青年運動場跑道將於3月7日正式開放予公眾預約。（顏銘輝攝）

跑手反映有老鼠出沒

昨日有份獲邀試場的跑手，幾乎對青年運動場一致讚好，可是也有聲音指出，在場內發現有老鼠出沒。一位不願具名的跑者反映，「可能體育園內有食肆，看到好大隻老鼠在足球場草地出現，然後從跑道的一端跑向另一端。」

青年運動場旁的啟德零售館3，內有每區見慣見熟的食肆，例如大家樂、肯德基、必勝客、譚仔三哥。這棟零售館地下的幾間食肆皆有「無敵運動場景」，食客可以望住啟德青年運動場的跑道食飯，場內出沒的老鼠或有機會由此而來。

根據啟德體育園公布，青年運動場跑道每日分3個時段開放，早上7時至10時以及中午12時至下午3時免費入場，而下午5時至晚上10時30分則收費，每位收港幣18元。

不過青年運動場跑道並非每日開放，如果有機構租場舉辦活動或比賽就會封閉，所以市民去跑步前要先看一看開放時段及預約。目前最早可供預約的時段是3月7日早上7時至10時。

【利用啟德體育園應用程式預約跑步步驟】